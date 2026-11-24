Enrico Mentana potrebbe lasciare La7 per Sky con il rilancio del Tg8 nella fascia di Otto e mezzo. Manca ancora l'annuncio ufficiale.

Enrico Mentana, direttore del TgLa7 da 16 anni alla guida del telegiornale della rete di Urbano Cairo, potrebbe lasciare La7 per approdare a Sky. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Repubblica, il giornalista dovrebbe occuparsi del rilancio del Tg8, il notiziario del canale in chiaro del gruppo andato in onda tra il 2020 e il 2021.

Il progetto, secondo le stesse fonti, sarebbe molto più ambizioso di un semplice ritorno in palinsesto. Prevederebbe anche un nuovo programma quotidiano, una collaborazione con la Gialappa's Band e una sfida diretta a Lilli Gruber. Per il momento, però, manca ancora un annuncio ufficiale da parte di Sky o di Mentana.

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Tg8 e Otto e mezzo: la sfida in fascia oraria

Il rilancio del Tg8 collocherebbe il notiziario di Mentana nella stessa fascia oraria di Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber. Il dettaglio è considerato il più interessante del progetto, perché renderebbe diretto il confronto tra due spazi informativi.

Il Tg8 è stato il notiziario andato in onda tra il 2020 e il 2021, successivamente sostituito dalla trasmissione in contemporanea di Sky TG24. Riportarlo in palinsesto significherebbe quindi riaprire uno spazio che oggi non ha una testata autonoma dedicata.

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Il confronto si giocherebbe sugli ascolti tra due protagonisti dell'informazione televisiva italiana, i cui rapporti non sono sempre stati distesi. Secondo Repubblica, la sfida non riguarderebbe soltanto il telegiornale ma anche il nuovo programma quotidiano previsto dal progetto.

Le parole di Mentana e le proposte ricevute

Mentana ha confermato di aver ricevuto proposte da quattro dei sei principali gruppi televisivi italiani, senza rivelarne i nomi. Il direttore del TgLa7 ha commentato con ironia le numerose ricostruzioni circolate sul suo futuro.

Nei giorni scorsi il giornalista ha dichiarato: 'Ogni giorno qualcuno che si battezza informato rivela dove andrò e a fare cosa, ed è sempre un posto diverso'. Una presa di distanza dalle indiscrezioni che non ha però smentito la pista che porta a Sky.

A rafforzare questa ipotesi era stato anche Fiorello. Il 26 ottobre lo showman aveva telefonato a Francesca Fagnani, compagna di Mentana, per cercare qualche anticipazione. Al termine della conversazione aveva commentato: 'Ci ha fatto capire che andrà a Sky'.

La prima indicazione concreta era arrivata a ottobre, quando Leggo, riprendendo un'indiscrezione di Affaritaliani.it, aveva indicato il passaggio al gruppo televisivo come l'ipotesi più concreta per il futuro del giornalista.

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Cosa cambia per La7 e per il pubblico

Se il progetto andrà in porto, La7 perderebbe il direttore che ha guidato il TgLa7 per 16 anni, mentre Sky affiderebbe a Mentana il rilancio del Tg8. Il passaggio modificherebbe gli equilibri dell'informazione televisiva italiana nella stessa fascia oraria.

Per il pubblico il cambiamento riguarderebbe la scelta tra due offerte informative messe a confronto nella stessa fascia oraria, con Otto e mezzo da una parte e il nuovo telegiornale di Sky dall'altra. Le indiscrezioni non indicano ancora una data di partenza del progetto.

Secondo Repubblica, per Sardoni si starebbe valutando un programma autonomo. Il quadro complessivo resta però da confermare con una comunicazione ufficiale, al momento assente.

Fino a quando non arriverà un annuncio, il progetto resta un insieme di indiscrezioni giornalistiche. Leggo, Affaritaliani.it e Repubblica convergono tuttavia nell'indicare Sky come destinazione più probabile per Enrico Mentana.