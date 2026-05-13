Enrico Montesano e l'amore per la Lazio: un legame nato dalla ribellione

L'attore Enrico Montesano svela le origini della sua passione per la Lazio, ricordando l'infanzia a Garbatella e i grandi idoli che hanno segnato la storia della squadra biancoceleste.

Enrico Montesano , simbolo intramontabile della comicità e del teatro italiano, ha deciso di dare un nuovo tocco al titolo della sua ultima produzione teatrale. Quello che inizialmente era 'Ottanta voglia di stare con voi', un riferimento esplicito al raggiungimento del traguardo degli ottant'anni, si è trasformato in 'Ho tanta voglia di stare con voi', accompagnato dal sottotitolo 'e dire la mia'.

Questa piccola modifica grammaticale, l'aggiunta di una singola lettera, non è casuale, ma rappresenta perfettamente la natura di un artista che ha sempre fatto della sincerità e della critica sociale i pilastri della sua carriera. Montesano non ha mai avuto paura di esprimere le proprie opinioni, nemmeno quando si tratta di passioni viscerali come il calcio, ambito in cui la sua fede per la Lazio è nota e sbandierata con orgoglio, specialmente in occasione di grandi eventi come la finale di Coppa Italia contro l'Inter all'Olimpico.

Il legame con la squadra biancoceleste non è nato da un'eredità familiare, poiché suo padre non mostrava alcun interesse per il pallone, ma è scaturito da un evento quasi poetico e profondamente umano vissuto durante l'infanzia nel quartiere di Garbatella. In quel contesto romano, dove Montesano viveva in una casa adiacente a quella del leggendario Alberto Sordi, il tifo per la Roma era la norma assoluta.

C'era un solo laziale in tutta la via, rendendolo un elemento isolato in un mare di giallorossi. Il momento della svolta avvenne quando, a circa cinque o sei anni, il piccolo Enrico assistette al passaggio di un corteo funebre: una bara sormontata da una bandiera biancoceleste. Colpito da una profonda tristezza, chiese alla madre chi fosse il defunto, ricevendo una risposta che avrebbe cambiato per sempre la sua appartenenza sportiva.

Gli fu spiegato che non era morto nessuno, ma che i tifosi della Roma stavano semplicemente mettendo in scena un funerale simbolico per celebrare la sconfitta della Lazio nel derby. In un'epoca in cui le rivalità erano vissute con spirito goliardico e non erano ancora contaminate dalla violenza delle ultras, Montesano sentì l'istinto di schierarsi con la minoranza, provando un'immediata simpatia per chi veniva deriso.

Questo sentimento di solidarietà verso l'oppresso si ricollega alla sua storica ammirazione per i nativi americani, vedendo nei laziali i veri nativi di Roma, calpestati ma resilienti. Il percorso che lo ha portato dagli stradoni di Garbatella agli spalti dello stadio è iniziato sotto la guida di un gruppo parrocchiale, con un prete che lo accompagnò alla sua prima esperienza calcistica.

Tuttavia, il ricordo più nitido risale al periodo in cui iniziò ad andare allo stadio autonomamente, proprio mentre la Lazio militava in serie B. Quella squadra, nonostante la categoria inferiore, gettava le basi per l'ascesa verso il primo scudetto, un periodo di rinascita che Montesano ha seguito con passione. Tra i suoi idoli di quell'epoca spiccano figure leggendarie come il presidente Lenzini, l'allenatore Maestrelli e l'inarrestabile bomber Chinaglia.

L'attore ricorda con nostalgia le visite alla sede di via Col di Lana e gli allenamenti a Tor di Quinto, tempi in cui il calcio era ancora un'attività a dimensione umana e familiare, lontana dalla freddezza e dalla gestione aziendale del moderno centro sportivo di Formello. In quei giorni, la Lazio era l'incarnazione di una purezza sportiva, una squadra di cuore senza sponsor invasivi sulle maglie, come recita un verso scritto dallo stesso artista.

Se i due scudetti del 1974 e del 2000 rappresentano i vertici della gloria, per Montesano il valore del tifo risiede soprattutto nella capacità di resistere nei momenti di crisi. Cita con orgoglio la vittoria nello spareggio contro il Campobasso, un momento cruciale per evitare la retrocessione in serie C dopo una stagione tormentata da penalizzazioni e sentenze che rendevano la squadra spacciatrice agli occhi di tutti.

Per l'attore, sostenere la propria squadra quando è forte è l'operazione più semplice del mondo; la vera prova di amore e lealtà consiste nel restare fedeli ai propri colori anche quando il vento soffia contrario e le sconfitte sembrano inevitabili. Questo amore incondizionato si traduce oggi in un sogno concreto: quello di vedere la Lazio giocare in uno stadio Flaminio di proprietà, un impianto che sia specchio dell'identità del club e che rifletta una società più riconoscente verso i propri sostenitori, capace di mantenere uno stile unico e distintivo in un mondo del calcio sempre più omologato





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