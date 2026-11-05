Enrico Tomelleri, il docente della Univ. Bolzano muore per trombosi da viaggio

Enrico Tomelleri, Assistant Professor presso l'Università di Bolzano, è deceduto a 47 anni dopo un volo di 12 ore. Il decesso è avvenuto per trombosi del viaggiatore.

L'Assistant Professor Enrico Tomelleri è deceduto a 47 anni a causa di una grave complicazione sanitaria avvenuta durante un lungo viaggio aereo. Il docente, specializzato in scienze forestali e analisi ambientale, ha subito un improvviso malore che ha richiesto un ricovero urgente in terapia intensiva. La sua scomparsa ha scosso la comunità accademica italiana, lasciando un vuoto significativo nel panorama della ricerca e della didattica universitaria. L'evento tragico ha messo in luce i gravi rischi legati alla sedentarietà protratta durante i voli di lunga durata.

La cronologia degli eventi e la diagnosi

Enrico Tomelleri era rientrato in Italia il 3 ottobre dopo un volo internazionale di 12 ore. Qualche giorno dopo il suo arrivo, l'Accademico ha iniziato ad accusare gravi disturbi respiratori che ne hanno compromesso rapidamente lo stato di salute. I sintomi hanno richiesto un intervento immediato e il suo trasferimento in un ospedale locale per essere inserito in terapia intensiva. Quattro giorni dopo il ricovero, il 7 ottobre, Enrico Tomelleri è venuto a mancare. La causa del decesso è stata attribuita alla trombosi del viaggiatore, una patologia circolatoria spesso sottovalutata.

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La patologia e i rischi del volo lungo

La trombosi del viaggiatore è una condizione medica seria che si verifica in media una volta ogni 4.600 voli. Questa patologia consiste nella formazione di coaguli di sangue, noti come trombosi venosa profonda, nelle vene degli arti inferiori a causa della immobilità prolungata. I frammenti di questi coaguli possono staccarsi e viaggiare nel flusso sanguigno fino ai polmoni. Se questi emboli si bloccano nei vasi polmonari, possono provocare conseguenze potenzialmente letali, come l'embolia polmonare. Il rischio è particolarmente elevato durante viaggi aerei che superano le quattro ore di durata.

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Profilo accademico e dedizione al lavoro

Enrico Tomelleri ricopriva un ruolo di fondamentale importanza presso la Facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari del polo altoatesino dell'Università di Bolzano. La sua carriera è stata caratterizzata da una straordinaria dedizione verso la ricerca scientifica e un forte impegno didattico. L'istituzione universitaria ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per onorare la memoria del docente, sottolineando come abbia sempre affiancato al rigore della ricerca una passione intensa per la trasmissione del sapere. Tomelleri trasmetteva agli studenti curiosità e metodo scientifico, lasciando un'impronta duratura nella formazione delle nuove generazioni.

Prevenzione e raccomandazioni mediche

Sebbene la trombosi del viaggiatore sia più frequente in presenza di fattori di rischio pregressi come sovrappeso, età avanzata, gravidanza o predisposizione familiare, la condizione può manifestarsi a qualsiasi età e in soggetti apparentemente sani. Gli esperti sanitari raccomandano misure preventive specifiche per ridurre i rischi durante i tragitti aerei di lunga percorrenza. Tra le azioni consigliate vi sono il mantenimento di un'elevata idratazione, l'alzarsi regolarmente per passeggiare lungo i corridoi almeno una volta all'ora e l'uso di calze a compressione graduata. Chi avverte dubbi su una familiarità con la malattia o nota sintomi anomali dovrebbe consultare immediatamente un medico.