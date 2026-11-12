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Entra in una palestra e spara a raffica contro cinque persone a Washington: aumentata la sicurezza alla Casa Bianca

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Entra in una palestra e spara a raffica contro cinque persone a Washington: aumentata la sicurezza alla Casa Bianca
Washington · Sparatoria · Ginnasio
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Sparatoria a Washington in una palestra vicino alla Casa Bianca, cinque feriti, l'attaccante è sotto tiro.

Una situazione di estrema tensione e allerta nazionale si è diffusa a Washington, negli Stati Uniti, dopo l'insorgere di una drammatica situazione di violenza armata che ha interessato una palestra situata in un quartiere residenziale non lontano dal cuore politico della nazione.

L'incidente ha scatenato un immediato e massiccio intervento delle forze dell'ordine locali, che hanno chiuso le arterie principali della zona e hanno avviato un'operazione complessa per neutralizzare la minaccia in corso. I dettagli preliminari forniti dalle autorità indicano che un uomo, identificato inizialmente come un soggetto di sesso maschile, si è introdotto all'interno della struttura sportiva e ha aperto il fuoco contro diverse persone presenti nello stabile.

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Secondo le prime informazioni raccolte dai primi soccorritori e dalla polizia locale, i proiettili hanno colpito cinque individui, le cui condizioni di salute non sono ancora state ufficialmente communicate al pubblico, anche se si sospetta che alcuni di loro siano feriti di varia gravità. La dinamica degli eventi suggerisce che l'attaccante abbia agito con un elevato grado di premeditazione e aggressività, trasformando un luogo pubblico di aggregazione sportiva in una zona di conflitto armato.

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Washington Sparatoria Ginnasio Attacco Armato Polizia

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