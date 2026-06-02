Epidemia di Ebola Bundibugyo in Congo e Uganda: casi confermati e sospetti in aggiornamento

L'OMS riporta 321 casi confermati di Ebola Bundibugyo nella RDC e 116 sospetti, dopo una revisione che ha escluso centinaia di segnalazioni iniziali. In Uganda i casi salgono a 15. La difficoltà nei test e l'assenza di un vaccino specifico complicano la risposta.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ( OMS ) ha comunicato che l'epidemia di Ebola causata dal ceppo Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) ha registrato 321 casi confermati e 116 casi sospetti .

Il dato rappresenta un calo significativo rispetto alle precedenti valutazioni, in quanto centinaia di casi sospetti sono stati esclusi a seguito di approfondite indagini. Inizialmente, venerdì scorso, l'OMS aveva segnalato 906 casi sospetti, incluso223 decessi sotto indagine, ma il ministero della Salute della RDC ha rivisto il computo eliminando i casi che non corrispondevano alla definizione operativa di sospetto.

Il portavoce Christian Lindmeier ha spiegato a Ginevra che molti dei casi inizialmente segnalati presentavano solo febbre o sintomi riconducibili ad altre malattie, e sono pertanto stati riclassificati. I casi confermati sono soltanto quelli con un test di laboratorio positivo specifico per il ceppo Bundibugyo, un variante meno comune del virus Ebola per la quale non esiste ancora un vaccino approvato.

Le autorità congolesi hanno diffuso i nuovi numeri lunedì, mentre martedì l'OMS ha aggiornato il bilancio delle vittime: 48 decessi e sei guariti in RDC. Parallelamente, la situazione in Uganda si evolve rapidamente. Dopo la notifica iniziale di nove casi confermati e un decesso, il ministero della Salute ugandese ha confermato altri sei nuovi casi tra i contatti di persone già positive, portando il totale nazionale a 15 casi accertati.

Il direttore generale dei Centri africani per il controllo e le malattie (Africa CDC), Jean Kaseya, in un editoriale pubblicato sul Financial Times, ha stimato in oltre 1.100 il numero di casi sospetti oggetto di indagine nella regione. L'Africa CDC ha annunciato l'epidemia il 15 maggio, definendola il diciassettesimo focolaio di Ebola nel Paese, e l'OMS ha subito dichiarato l'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale.

La complessità del focolaio è aggravata dalla difficoltà diagnostica: i test standard per Ebola non rilevano il ceppo Bundibugyo, richiedendo esami specializzati la cui capacità è limitata. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (CDC) ha confermato l'aggiornamento del conteggio, sottolineando l'eliminazione dei casi sospetti scartati dopo le indagini.

L'immagine di apertura mostra operatori sanitari congolesi guariti dal virus che posano al Centro medico evangelico di Bunia, nella provincia di Ituri, mentre le agenzie umanitarie intensificano gli sforzi di contenimento. Il reportage è firmato da Olivia Le Poidevin a Ginevra e Jennifer Rigby a Londra, con ulteriori contributi di Elais Biryabarema e l'editing di Matthias Williams, Alex Richardson e Tomasz Janowski





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