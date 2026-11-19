L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo supera i 11mila casi e 5mila decessi. La risposta internazionale è insufficiente di 1,6 miliardi di dollari mentre si intensificano le operazioni di tracciamento.

L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo sta causando una devastazione sanitaria senza precedenti, registrando oltre 11mila casi confermati e più di 5mila decessi. Secondo i dati più recenti forniti dall'Institut national de santé publique locale al 16 novembre, la situazione è classificata come la più grave mai affrontata dal Paese. L'emergenza si è estesa a otto province specifiche, creando un quadro di crisi che richiede un'azione immediata e coordinata da parte delle autorità sanitarie internazionali e locali.

Diffusione geografica e dati epidemiologici aggiornati

Le zone sanitarie colpite dall'inizio dell'epidemia ammontano a 68, distribuite su otto province chiave: Ituri, Nord Kivu, Haut-Uélé, Tshopo, Sud Kivu, Bas-Uélé, Sud Ubangi e Nord Ubangi. I numeri attuali mostrano che i pazienti in isolamento o ricoverati sono 1.743, mentre il numero di guariti è salito a 3.142, con un incremento di 33 nelle ultime ventiquattro ore. Il tasso di tracciamento dei contatti è attualmente fermo all'81,6%, un indicatore cruciale per comprendere l'efficacia delle misure di contenimento sul campo.

Also read Confcommercio Roma: 5mila chiusure in 13 anni, consegna le chiavi alla città

Il virus responsabile di questa ondata è il Bundibugyo, caratterizzato da un tasso di letalità del 49% dal mese di maggio. Si tratta della diciassettesima epidemia di Ebola registrata nella Repubblica Democratica del Congo e, senza dubbio, la più ampia mai avvenuta nel Paese. I dati allarmanti evidenziano che circa due terzi dei decessi avvengono all'interno delle comunità, indicando che molte persone non riescono ad accedere ai centri di trattamento o arrivano troppo tardi, compromettendo le possibilità di guarigione.

Posizioni delle organizzazioni sanitarie internazionali

Tesfasion Ghebreyesus, Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha sottolineato che la situazione è ancora gravissima a sei mesi dalla dichiarazione ufficiale dell'epidemia. L'Unicef ha aggiunto un dato particolarmente doloroso: il 35% dei decessi riguarda i minori, per un totale di 1.737 bambini deceduti al 4 novembre. Ghebreyesus ha esortato tutti i governi e i partner a intensificare la risposta, chiedendo esplicitamente la protezione degli operatori sanitari, delle strutture sanitarie e di tutti coloro che sono coinvolti nella gestione dell'emergenza.

Advertisement

Mohamed Janabi, Direttore Regionale per l'Africa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha enfatizzato la necessità di un sostegno finanziario e operativo costante. Janabi ha sottolineato che la risposta intensa richiede una maggiore cooperazione tra governi e partner, nonché un accesso senza ostacoli alle comunità colpite. La protezione dei soccorritori e del personale medico è stata indicata come una priorità assoluta per interrompere la catena di trasmissione del virus nel territorio congolese.

Deficit finanziario e impatto della guerra civile

Un elemento critico che ostacola la risposta efficace è la grave carenza di fondi. Jean Kaseya, Direttore Generale dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa CDC), ha denunciato pubblicamente la disparità tra gli impegni e la realtà. Sono stati promessi 2,9 miliardi di dollari per la lotta contro l'epidemia, ma ne sono stati consegnati solo 1,3 miliardi. Questo deficit di 1,6 miliardi di dollari rende la risposta internazionale insufficiente rispetto alla scala della crisi.

La complessità della situazione è ulteriormente aggravata dalla presenza di una furiosa guerra civile nella Repubblica Democratica del Congo. Le organizzazioni umanitarie, tra cui Médicos Sin Fronteras (MSF), stanno lavorando per garantire non solo le cure nei centri di trattamento, ma anche attività di sensibilizzazione nelle comunità. Senza costruire un rapporto di fiducia con la popolazione locale, tutto il lavoro svolto all'interno dei centri rischia di essere vano per il controllo del focolaio.

Sfide terapeutiche e espansione transfrontaliera del virus

Attualmente non esistono terapie specifiche contro il virus Bundibugyo, ma gli studi clinici stanno procedendo con oltre 900 persone coinvolte. Il mese scorso è stato avviato uno studio che utilizza il vaccino Ervebo, approvato per altri ceppi di Ebola ma non ancora per il Bundibugyo. A questo trial verranno aggiunti due candidati vaccini mirati specificamente al virus Bundibugyo, anche se l'Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che i vaccini non sostituiscono le misure di salvataggio fondamentali come l'igiene e il tracciamento.

Advertisement

Il virus sta inoltre iniziando a diffondersi oltre i confini nazionali, ponendo preoccupazioni per la regione. Aden Duale ha annunciato l'introduzione di una quarantena obbligatoria di 21 giorni per tutte le persone provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo. In Kenya si sono già registrati 9 casi e 2 decessi, mentre da luglio più di 5mila persone sono fuggite dalla RDC verso la località sudsudanese di Nabanga. Per rafforzare la capacità di risposta del Paese, l'Onu ha predisposto un piano da 7 milioni di dollari per potenziare la sorveglianza epidemiologica e l'assistenza sanitaria nelle aree di confine.