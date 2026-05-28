L'Unione europea ha dispiegato dosi di un antivirale sperimentale per il trattamento dell'hantavirus in Francia, Spagna e Paesi Bassi. L'Agenzia europea per i medicinali ha identificato il favipiravir come il candidato più plausibile per l'uso nell'ambito di protocolli di sperimentazione clinica o di uso compassionevole. La Commissione europea ha avviato procedure di approvvigionamento di emergenza per garantire dosi aggiuntive nel caso in cui vengano confermati altri casi di hantavirus nelle prossime settimane.

Le prime dosi di un antivirale sperimentale per il trattamento dell'hantavirus sono state spedite in Francia, Spagna e Paesi Bassi. In assenza di un trattamento specifico per l'hantavirus, l'Agenzia europea per i medicinali ha identificato il favipiravir come il candidato più plausibile per l'uso nell'ambito di protocolli di sperimentazione clinica o di uso compassionevole.

La Commissione europea ha avviato procedure di approvvigionamento di emergenza per garantire dosi aggiuntive nel caso in cui vengano confermati altri casi di hantavirus nelle prossime settimane. Tredici persone sono finora risultate positive al test per l'hantavirus collegato a una nave da crociera al centro dell'epidemia. Gli hantavirus trasmessi dai roditori possono causare malattie e il virus può essere mortale, anche se la gravità dipende dal ceppo e non si trasmette facilmente da persona a persona.

La WHO stima che ogni anno si verifichino 100.000 casi umani a livello globale. La Commissione europea ha ringraziato Fujifilm Pharmaceuticals in Giappone per aver donato 1.400 compresse di favipiravir richieste da Francia, Spagna e Paesi Bassi. Le persone positive per l'hantavirus sono in cura in diverse nazioni, tra cui Paesi Bassi, Francia, Spagna, Svizzera, Stati Uniti e Sudafrica. Le autorità sanitarie stanno lavorando per contenere l'epidemia e prevenire ulteriori casi.

La situazione è monitorata da diverse agenzie sanitarie e organizzazioni internazionali, tra cui l'OMS e l'Agenzia europea per i medicinali. L'Unione europea sta lavorando per fornire assistenza e supporto alle nazioni colpite dall'epidemia e per garantire la sicurezza dei cittadini europei. La Commissione europea ha chiesto alle autorità sanitarie di mantenere un atteggiamento di massima vigilanza e di prendere tutte le misure necessarie per contenere l'epidemia e prevenire ulteriori casi.

La situazione è complessa e richiede una risposta coordinata e rapida da parte delle autorità sanitarie e delle organizzazioni internazionali. La Commissione europea ha assicurato che le dosi di favipiravir disponibili sono sufficienti per trattare tutti i casi di hantavirus confermati e che ulteriori dosi saranno fornite se necessario.

La Commissione europea ha anche chiesto alle autorità sanitarie di informare i cittadini europei sulle misure di prevenzione e di trattamento dell'hantavirus e di fornire assistenza e supporto alle persone colpite dall'epidemia. La Commissione europea ha assicurato che l'Unione europea sarà in grado di fornire assistenza e supporto alle nazioni colpite dall'epidemia e di garantire la sicurezza dei cittadini europei.

La Commissione europea ha anche chiesto alle autorità sanitarie di mantenere un atteggiamento di massima vigilanza e di prendere tutte le misure necessarie per contenere l'epidemia e prevenire ulteriori casi. La situazione è complessa e richiede una risposta coordinata e rapida da parte delle autorità sanitarie e delle organizzazioni internazionali. La Commissione europea ha assicurato che le dosi di favipiravir disponibili sono sufficienti per trattare tutti i casi di hantavirus confermati e che ulteriori dosi saranno fornite se necessario.

La Commissione europea ha anche chiesto alle autorità sanitarie di informare i cittadini europei sulle misure di prevenzione e di trattamento dell'hantavirus e di fornire assistenza e supporto alle persone colpite dall'epidemia. La Commissione europea ha assicurato che l'Unione europea sarà in grado di fornire assistenza e supporto alle nazioni colpite dall'epidemia e di garantire la sicurezza dei cittadini europei





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