Epidemia di hantavirus su una nave da crociera: tre morti e un ricovero in terapia intensiva

Una grave epidemia di infezione respiratoria acuta causata dall'hantavirus ha colpito la nave da crociera MV Hondius nell'Oceano Atlantico, causando tre decessi e un ricovero in terapia intensiva. L'OMS sta monitorando la situazione e fornendo supporto.

Una possibile epidemia di grave infezione respiratoria acuta è stata segnalata a bordo della nave da crociera MV Hondius, in navigazione nell'Oceano Atlantico. L'evento ha causato tre decessi e il ricovero di un passeggero in terapia intensiva a Johannesburg, in Sudafrica .

Secondo il ministero della Salute sudafricano, l'epidemia si è verificata durante il viaggio da Ushuaia, in Argentina, a Capo Verde. Il paziente ricoverato è risultato positivo all'hantavirus, un virus che può provocare febbre emorragica e gravi malattie respiratorie. Foster Mohale, portavoce del ministero, ha confermato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è stata informata dell'incidente e sta fornendo supporto. L'OMS ha dichiarato che un caso di infezione da hantavirus è stato confermato in laboratorio, mentre altri cinque casi sono sospetti.

Tra le sei persone colpite, tre sono decedute e una è attualmente in terapia intensiva. Sebbene raro, l'hantavirus può essere trasmesso da persona a persona e richiede un attento monitoraggio, un supporto adeguato e una gestione appropriata. Sono in corso indagini approfondite, tra cui ulteriori analisi di laboratorio e accertamenti epidemiologici. La nave si trovava al largo del porto di Praia, capitale di Capo Verde, al momento del rapporto.

Il passeggero ricoverato è un cittadino britannico di 69 anni. Secondo una fonte anonima, tra le vittime vi sarebbe una coppia olandese, mentre la terza vittima sarebbe ancora a bordo della nave. Il primo decesso è stato registrato a bordo della nave, dove un passeggero di 70 anni ha manifestato i sintomi ed è morto. Il suo corpo è stato trasferito sull'isola di Sant'Elena, territorio britannico nell'Oceano Atlantico meridionale.

La moglie del deceduto, di 69 anni, è stata evacuata in Sudafrica e è morta in un ospedale di Johannesburg. La nazionalità delle vittime non è stata ancora confermata ufficialmente. L'OMS ha sottolineato l'importanza del sequenziamento del virus per comprendere meglio la situazione e prevenire ulteriori contagi. Nel frattempo, passeggeri ed equipaggio ricevono assistenza medica e supporto. La situazione è sotto stretto controllo per evitare ulteriori diffusione dell'infezione





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