Epidemia di Hantavirus sulla MV Hondius: l'odissea trasformata in incubo sanitario

Un focolaio di Hantavirus ha colpito la nave da crociera MV Hondius, causando tre morti e costringendo i passeggeri a una quarantena forzata tra Capo Verde e le Isole Canarie.

Quella che era stata presentata come un'odissea atlantica senza precedenti, un viaggio verso le isole più remote e misteriose del pianeta, si è trasformata in un drammatico incubo sanitario a bordo della nave da crociera MV Hondius.

Il sogno di un'esplorazione lussuosa è svanito bruscamente a causa di un focolaio di Hantavirus, un virus potenzialmente letale che ha colpito l'equipaggio e i passeggeri, costringendo l'imbarcazione a rimanere bloccata al largo delle coste di Capo Verde. La situazione è diventata critica con la conferma di tre decessi e almeno otto casi accertati o sospetti, trasformando la nave battente bandiera olandese in una sorta di prigione galleggiante dove l'incertezza e la paura hanno preso il sopravvento.

Le immagini catturate nei pressi del porto di Praia mostrano una scena desolante: piccole imbarcazioni che fanno la spola tra la costa e la nave per evacuare i malati, mentre i medici, avvolti in tute protettive bianche, operano in condizioni di massima allerta per contenere la diffusione del contagio. La vita a bordo della MV Hondius è stata stravolta dai rigorosi protocolli di isolamento imposti dall'operatore Oceanwide Expeditions.

I passeggeri, alcuni dei quali sono a bordo fin dal 20 marzo, sono stati costretti a rifugiarsi nelle proprie cabine, seguendo misure di igiene ferree e un monitoraggio medico costante. Il dottor Martin Kriz, un medico svedese che ha prestato servizio sulla nave, ha descritto una realtà claustrofobica in cui i pasti vengono consumati in spazi ristretti, spesso in cabine condivise da quattro persone, riducendo drasticamente le interazioni sociali.

Nonostante le difficoltà, diverse testimonianze suggeriscono che il morale non sia completamente crollato. Il passeggero Kasem Hato ha riferito che l'atmosfera generale è rimasta calma, con le persone che accettano la situazione con serietà ma senza panico, cercando di mantenere il distanziamento sociale e utilizzando mascherine per proteggersi.

Le giornate, un tempo dedicate all'ammirazione di paesaggi mozzafiato, sono ora scandite dalla lettura, dalla visione di film e dal consumo di bevande calde, in attesa che le autorità trovino una soluzione definitiva per lo sbarco. Il contrasto visivo tra l'inizio del viaggio e l'attuale situazione è scioccante.

Se i social media erano inizialmente inondati di foto spettacolari delle vedute antartiche, le immagini più recenti mostrano saloni di legno pregiato, poltrone lussuose e tappeti colorati che ora appaiono vuoti e spettrali. Le scene di lusso sono state sostituite da video di operatori in camici e mascherine che consegnano grandi sacchi di provviste sul ponte della nave. In questo clima di tensione, sono emerse divergenze sulla gestione dell'emergenza.

Il YouTuber turco Ruhi Cenet, sbarcato a Sant'Elena il 24 aprile, ha lanciato dure critiche verso la gestione della crisi, sostenendo che dopo il primo decesso l'11 aprile i passeggeri fossero stati rassicurati sull'assenza di contagiosità, permettendo così che il virus si diffondesse maggiormente. Al contrario, l'operatore Oceanwide ha difeso l'operato del comandante, dichiarando che tutte le informazioni fornite erano accurate in base alle conoscenze del momento e che gli standard di salute e sicurezza sono stati rigorosamente applicati.

Dopo quattro giorni di stallo al largo dell'arcipelago dell'Africa occidentale, la MV Hondius ha finalmente ripreso la navigazione verso le Isole Canarie, specificamente verso Tenerife, con il consenso delle autorità locali. Circa 150 passeggeri e membri dell'equipaggio sperano di poter finalmente sbarcare sotto stretta supervisione medica, sebbene non sia ancora chiaro se verranno sottoposti a una quarantena obbligatoria all'arrivo. Nonostante l'angoscia, alcuni passeggeri come la belga Helene Goessaert hanno lodato il lavoro dell'equipaggio, sottolineando come la resilienza sia stata fondamentale.

Goessaert ha dichiarato che, dopo aver affrontato acque agitate in precedenza nel viaggio, i passeggeri sono ormai abituati a sopportare diverse difficoltà, ribadendo che in situazioni simili 'siamo tutti sulla stessa barca', letteralmente e metaforicamente, uniti nella speranza di tornare presto a casa sani e salvi





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