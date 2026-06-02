Epidemia di hantavirus sulla nave Hondius: cinque passeggeri USA tornano a casa, tredici ancora in quarantena

Cinque residenti statunitensi provenienti dalla nave da crociera MV Hondius, colpita da un'epidemia di hantavirus, sono stati dimessi dalla quarantena specializzata e sono tornati nei loro stati d'origine. Altri tredici passeggeri rimangono sotto osservazione. Il CDC e l'OMS stabiliscono protocolli di monitoraggio prolungati per prevenire la diffusione del virus.

La nave da crociera MV Hondius, colpita da un'epidemia di hantavirus, ha lasciato il porto di Granadilla de Abona, a Tenerife , Spagna, l'11 maggio 2026.

L'evento è stato documentato in una foto d'archivio scattata da Hannah McKay per Reuters. L'incidente ha dato il via a una complessa operazione di sanità pubblica internazionale. Cinque residenti statunitensi che si trovavano a bordo della nave sono tornati nei loro stati d'origine dopo tre settimane di monitoraggio presso l'Unità Nazionale di Quarantena (NQU) del Centro Medico dell'Università del Nebraska (UNMC). Altri tredici passeggeri rimangono sotto stretta osservazione nella stessa struttura.

I Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) avevano inizialmente richiesto che tutti i contatti ad alto rischio provenienti dalla nave rimanessero in quarantena presso l'NQU fino al 31 maggio. L'UNMC ha comunicato che i cinque individui dimessi continueranno a essere monitorati per i successivi ventuno giorni sotto la giurisdizione dei dipartimenti di salute pubblica locali e statali.

Un funzionario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS) ha confermato che questi cinque passeggeri non presentano sintomi e hanno soddisfatto tutti i criteri stabiliti per poter proseguire la sorveglianza in un contesto domiciliare o comunitario, riducendo così il carico sulle strutture di quarantena specializzate. Questi individui facevano parte del gruppo di diciotto residenti statunitensi che erano stati posti in isolamento preventivo non appena la situazione a bordo era diventata preoccupante, prima ancora che l'epidemia di hantavirus fosse ufficialmente identificata e confermata.

Secondo le ultime informazioni del CDC, attualmente quarantuno cittadini americani sono sotto monitoraggio attivo per possibili sintomi riconducibili all'infezione, un numero che include sia i contatti stretti sia coloro che hanno avuto esposizioni a rischio moderato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda protocolli rigorosi: per i contatti ad alto rischio, la quarantena e il monitoraggio devono durare quarantadue giorni dopo l'ultima esposizione, mentre per i contatti a basso rischio è sufficiente un auto-monitoraggio attento e la ricerca immediata di assistenza medica in caso di comparsa di qualsiasi segnale di malessere.

Il funzionario HHS ha inoltre spiegato che i dipartimenti sanitari statali coinvolti garantiranno un controllo quotidiano dello stato di salute di ciascun individuo, manterranno una supervisione attiva ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette, e forniranno indicazioni precise per l'intera durata residua del periodo di sorveglianza di quarantadue giorni, assicurando così una rete di sicurezza continua e coordinata





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