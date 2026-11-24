L'Italia registra il maggior numero di casi di morbillo in Europa con 651 contagi tra ottobre 2025 e settembre 2026, superando la media UE. Dati Ecdc e Oms-Unicef evidenziano una copertura vaccinale con la seconda dose al 83% e un aumento dei casi tra giovani adulti e bambini piccoli, in un contesto internazionale di perdita dello status di eliminazione del virus.

Il morbillo torna a circolare con forza in Europa, segnando un'allarmante recrudescenza che ha portato l' Italia a registrare il maggior numero assoluto di contagi nell'area dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.

I dati pubblicati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) coprono il periodo compreso tra ottobre 2025 e settembre 2026, rivelando che nel nostro Paese sono stati notificati 651 casi, che rappresentano il ventotto per cento del totale di 2.325 infezioni segnalate complessivamente nei trentacinque Paesi membri. Questo scenario evidenzia una grave crisi di copertura vaccinale, con l'Italia che registra un'incidenza di undici casi per milione di abitanti, un valore più che doppio rispetto alla media europea di 5,1.

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Copertura vaccinale insufficiente per l'immunità di gregge

La circolazione del virus è risultata particolarmente elevata tra i bambini più piccoli e i giovani adulti, gruppi demografici che hanno subito l'impatto più duro di questa ondata epidemica. A preoccupare in modo specifico è la copertura con la seconda dose del vaccino, che in Italia nel corso del 2025 si è fermata all'ottantatre per cento, un livello significativamente inferiore alla soglia del novantacinque per cento raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per entrambe le dosi al fine di eliminare definitivamente la trasmissione del virus e garantire l'immunità di gregge necessaria a proteggere la comunità.

Dopo l'Italia, i numeri più elevati in termini assoluti sono stati registrati in Bulgaria, con 589 casi, seguita dalla Romania con 268, dalla Spagna con 218 e dalla Francia con 139. Complessivamente, queste cinque nazioni concentrano circa l'ottanta per cento delle infezioni segnalate nell'Ue e nel See, dimostrando come la crisi sia concentrata in pochi focolai specifici ma di grande portata.

Considerando invece l'incidenza sulla popolazione, il valore più alto si registra in Bulgaria, con novantuno virgola cinque casi per milione, seguita dalla Lettonia con ventisei virgola tre, dalla Romania con quattordici virgola uno e dall'Italia con undici. Nel nostro Paese il picco è stato raggiunto nell'aprile 2026, quando sono stati conteggiati 173 casi in un solo mese.

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Da maggio la curva ha iniziato a scendere progressivamente, fino alle quattordici notifiche di settembre, ma questa diminuzione non elimina le criticità legate alla diffusione del virus e alla presenza di gruppi di popolazione non adeguatamente immunizzati che continuano a costituire serbatoi di infezione. A livello europeo, seicenti quarantasette casi, pari al ventisette virgola otto per cento del totale, hanno riguardato bambini sotto i cinque anni, mentre oltre la metà delle infezioni ha interessato persone dai quindici anni in su, sottolineando come la malattia non colpisca esclusivamente l'infanzia come si potrebbe erroneamente pensare.

Vulnerabilità pediatrica nei neonati e bambini piccoli

L'incidenza più elevata si registra nei neonati sotto l'anno di vita, con 55,9 casi per milione, e nei bambini tra uno e quattro anni, con 28 casi per milione. I valori italiani in queste fasce d'età sono ancora più alti, toccando 94,5 casi per milione tra i bambini sotto l'anno e 41,6 nella fascia da uno a quattro anni, indicando una vulnerabilità specifica della popolazione pediatrica nazionale.

Particolarmente preoccupante è la situazione tra i giovani adulti, in particolare nella fascia d'età 20-29 anni, dove l'incidenza raggiunge 24,1 casi per milione, quasi quattro volte la media europea di 6,1. Questo dato segnala possibili lacune immunitarie significative tra chi non è mai stato vaccinato o non ha completato il ciclo previsto, creando una fascia di età adulta suscettibile alla malattia e potenzialmente pericolosa per la trasmissione ad altri soggetti vulnerabili.

Il rapporto tra coperture vaccinali e diffusione del morbillo emerge chiaramente anche dall'analisi dello stato vaccinale dei contagiati. In Europa, tra le persone per cui sono disponibili informazioni dettagliate, il settantauno virgola otto per cento non era vaccinato, il sedici virgola sette per cento aveva ricevuto una sola dose, mentre il nove virgola due per cento aveva almeno due dosi, confermando che l'efficacia del vaccino è la principale barriera all'epidemia.

Secondo le stime Oms-Unicef riportate dall'Ecdc, in Italia nel 2025 la copertura con la prima dose ha raggiunto il novantacinque per cento, un risultato apparentemente positivo, mentre quella con la seconda si è fermata all'ottantatre per cento, segnalando un arretramento rispetto all'ottantotto per cento del 2019 e all'ottantaquattro per cento del 2024. Questo calo nella somministrazione della seconda dose rappresenta un punto critico per la salute pubblica italiana, poiché è la dose booster che garantisce la protezione duratura e a lungo termine.

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Richiamo del Ministero per rafforzare la prevenzione

Il Ministero della Salute ha recentemente richiamato l'attenzione sulla necessità di rafforzare la sorveglianza epidemiologica, recuperare le vaccinazioni mancate e promuovere campagne mirate soprattutto tra i giovani adulti e le categorie a rischio, coinvolgendo attivamente medici di famiglia e pediatri nella prevenzione. Il quadro europeo si inserisce in una recrudescenza internazionale senza precedenti che ha portato anche alla perdita dello status di Paesi liberi dal morbillo per Bolivia, Messico e Stati Uniti, marchiando un ritorno all'era pre-vaccinale in alcune regioni del mondo.

La decisione di revocare tale status è stata annunciata dopo la valutazione di una commissione indipendente convocata dalla Pan American Health Organization (Paho), riunitasi dal dieci al tredici novembre per esaminare la situazione epidemiologica dei Paesi e territori delle Americhe. In Messico sono stati confermati oltre 13.900 casi dall'inizio dell'anno, il numero più alto registrato dall'epidemia del 1989-1990, indicando una mancanza di protezione sanitaria strutturale in quelle aree.

Negli Stati Uniti i contagi hanno superato quota 5.400 nel 2026 e il novantasei per cento riguarda persone non vaccinate o con stato vaccinale sconosciuto, evidenziando il ruolo dell'esitazione vaccinale anche nei paesi ad alto reddito. In Bolivia sono stati registrati oltre 100 casi, interrompendo più di vent'anni senza trasmissione locale e dimostrando come la stabilità epidemiologica sia fragile. La perdita dello status non è un episodio isolato ma parte di un trend globale preoccupante.

Paesi americani ed europei perdono lo status di liberi dal morbillo

Nel novembre 2025 anche il Canada aveva perso la certificazione, determinando la perdita della designazione di area libera dal morbillo per le Americhe. Nel gennaio 2026 sei Paesi europei e dell'Asia centrale - Armenia, Austria, Azerbaigian, Spagna, Regno Unito e Uzbekistan - avevano subito la stessa sorte dopo la revisione dei dati epidemiologici del 2024.

A lanciare l'allarme è l'Unicef, che avverte come i progressi conquistati negli anni siano sempre più a rischio a causa di disuguaglianze nell'accesso alle cure e della disinformazione.

"Stiamo assistendo a casi di morbillo in luoghi dove la malattia era sotto controllo, e a pagarne il prezzo sono i bambini", ha dichiarato Catherine Russell, direttrice esecutiva dell'organizzazione. Dal 2000, la vaccinazione contro il morbillo ha salvato quasi 59 milioni di vite, un dato che sottolinea l'enorme impatto positivo delle campagne immunologiche, ma che richiede un impegno costante e globalmente coordinato per invertire la rotta e prevenire nuove morti evitabili.