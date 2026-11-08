La Russia affronta un'epidemia di HIV con oltre 1.23 milioni di sieropositivi. Dati allarmanti su nuovi casi, contagi ospedalieri e carenza di farmaci nei territori occupati.

La Russia sta affrontando una grave crisi sanitaria caratterizzata da un'epidemia di HIV su larga scala che ha colpito ventisette regioni del paese. Il numero totale di persone sieropositive ha superato la soglia di 1,23 milioni, corrispondente allo 0,8 per cento della popolazione nazionale. Nel corso dell'anno 2025, le autorità hanno registrato 45.000 nuovi casi di infezione, segnando un livello di contagio senza precedenti negli ultimi decenni.

Dati Epidemiologici e Distribuzione Territoriale

I focolai più critici sono stati identificati nelle regioni di Kemerovo, Irkutsk e Sverdlovsk, dove la densità di infezione risulta particolarmente elevata rispetto alla media nazionale. L'Istituto centrale di ricerca epidemiologica di Rospotrebnadzor ha sottolineato che il virus non si limita più ai gruppi tradizionali considerati a rischio, ma si è diffuso in tutta la popolazione generale. Le statistiche rivelano che oltre l'uno per cento delle donne in gravidanza risulta positivo al test HIV, indicando una trasmissione comunitaria molto attiva.

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La modalità di trasmissione predominante è quella eterosessuale, responsabile di due terzi dei nuovi contagi. Questo modello demografico colpisce in modo sproporzionato la fascia maschile di mezza età, con un tasso di infezione superiore al tre per cento tra gli uomini di età compresa tra i quaranta e i quarantanove anni. La situazione è aggravata dal fatto che l'HIV è diventata la principale causa di morte tra i cittadini russi in età lavorativa, causando un bilancio annuale di decessi compreso tra 30.000 e 34.000 vittime.

Lacune nel Monitoraggio Sanitario Nazionale

Un aspetto determinante della crisi attuale riguarda le profonde lacune nel sistema di monitoraggio e controllo della carica virale. La ricercatrice Natalja Ladnaja ha avvertito che almeno 600.000 persone restano in grado di trasmettere attivamente il virus a causa della mancanza di trattamento adeguato. I dati forniti da Rospotrebnadzor mostrano una discrepanza significativa rispetto a quelli del ministero della Salute, evidenziando che oltre 385.000 pazienti con diagnosi confermata non risultano registrati per il follow-up medico continuo.

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Questa assenza di sorveglianza sanitaria impedisce di contenere la diffusione del patogeno e di gestire efficacemente le comorbidità associate. Le stime proiettano che, se le politiche attuali non verranno modificate, il numero di persone sieropositive in Russia potrebbe raggiungere 1,47 milioni entro il 2030. L'aumento costante dei casi indica che gli interventi di salute pubblica attuali sono insufficienti a invertire la tendenza epidemica in corso.

Infezioni nelle Strutture Sanitarie

Oltre alla trasmissione comunitaria, si registra un aumento preoccupante delle infezioni contratte durante l'assistenza medica. Il portale medico Medvestnik ha segnalato un incremento dei contagi da HIV ed epatite nelle strutture sanitarie russe. La funzionaria di Rospotrebnadzor Elena Igonina ha confermato che nel 2025 si sono verificati otto focolai ospedalieri, con 104 pazienti infettati a causa di protocolli non rispettati.

La stessa Igonina ha confermato l'apertura di undici indagini nel 2026 relative ai contagi nelle strutture sanitarie. Gli accertamenti includono casi in reparti oncologici e centri di emodialisi, oltre a due trasmissioni documentate attraverso trasfusioni di sangue. Il consulente Aleksej Verter ha dichiarato che il fenomeno dei contagi tra persone inconsapevoli della propria infezione dimostra la diffusione latente e nascosta dell'HIV nel sistema ospedaliero pubblico.

Impatto delle Tagli alle Risorse Mediche

Gli osservatori attribuiscono la diffusione delle infezioni nelle strutture sanitarie al taglio delle risorse mediche a favore delle spese belliche. Questa scelta strategica spiega la persistente carenza di materiale sterile monouso negli ospedali pubblici russi, dove il riutilizzo di cateteri o glucometri usa e getta è alla base dei nuovi contagi. La mancanza di controlli rigorosi sui dispositivi medici aumenta esponenzialmente il rischio di trasmissione nosocomiale.

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Le difficoltà riguardano anche l'accesso ai farmaci salvavita. La testata The Insider ha documentato la mancanza di medicinali e la consegna di farmaci scaduti ai pazienti nelle aree occupate di Donetsk e Lugansk. I residenti di questi territori sono esclusi dagli acquisti centralizzati di medicinali, creando una zona di esclusione sanitaria aggravata. La caporedattrice di Parni+, Evgenij Pisemskij, ha spiegato che l'abbandono della Russia da parte dei donatori internazionali non è stato compensato dallo Stato, lasciando il sistema sanitario con meno risorse.

Prospettive Future e Bilancio Federale 2027

La gestione dell'emergenza sanitaria è ulteriormente complicata dalle limitazioni economiche e dalla mancanza di fondi per la prevenzione. La bozza del bilancio federale per il 2027 prevede investimenti che potrebbero non essere sufficienti a contrastare la crescita dei 45.000 nuovi contagi rilevati nel 2025. L'assenza di un piano nazionale integrato per l'eradicazione del virus rischia di aggravare la crisi sociale ed economica del paese.

Senza un aumento significativo della spesa per la salute pubblica e il ripristino delle partnership internazionali, la Russia potrebbe non riuscire a raggiungere gli obiettivi di riduzione della mortalità e dell'incidenza dell'HIV. La comunità medica internazionale continua a monitorare l'andamento dei dati, chiedendo trasparenza e interventi immediati per proteggere i cittadini vulnerabili. La situazione richiede un'attenzione immediata per evitare il collasso del sistema di cura oncologica e dialitica.