Epstein: nuovi dettagli dal Trust segreto e le ultime volontà del finanziere

Emergono nuovi particolari dal Trust 1953 di Jeffrey Epstein, con focus sulla sua ultima compagna Karyna Shuliak e le implicazioni legali del testamento. Il patrimonio ridotto e i risarcimenti alle vittime complicano la situazione.

A distanza di anni dalla tragica morte di Jeffrey Epstein , nuovi inquietanti dettagli emergono dalla vasta mole di documenti, circa 3,5 milioni di pagine, resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.

Questi documenti, che offrono uno sguardo senza precedenti sulla vita privata e finanziaria del controverso finanziere, continuano a svelare segreti e a gettare nuova luce sulle dinamiche complesse che hanno caratterizzato i suoi ultimi anni e i suoi rapporti con diverse figure chiave. Al centro dell'attenzione, in particolare, vi è il cosiddetto Trust 1953, un fondo fiduciario segreto firmato da Epstein appena due giorni prima del suo suicidio nella prigione federale di Manhattan. Questo testamento dell'ultimo minuto, un documento di 32 pagine, rivela l'intenzione di Epstein di cedere una parte considerevole del suo patrimonio a Karyna Shuliak, la modella e dentista di origini bielorusse che è stata la sua ultima compagna. Il documento getta uno sguardo senza precedenti sulla profondità della relazione tra Epstein e la Shuliak, evidenziando non solo un legame sentimentale ma anche un intricato sistema di sostegno finanziario e legale che ha permesso alla donna di beneficiare ampiamente del patrimonio di Epstein. Questo apre nuove prospettive sull'entità della rete di relazioni e di supporto che Epstein aveva costruito attorno a sé, e solleva interrogativi sulla reale natura di questi legami e sui potenziali risvolti legali per tutti i soggetti coinvolti. \Le disposizioni testamentarie delineano un quadro complesso, in cui Epstein sembrava intenzionato a assicurare il futuro della Shuliak. Nel trust, Epstein dichiarava di aver considerato il matrimonio con la Shuliak, arrivando a regalarle un anello con diamante da 32,73 carati e altri 48 diamanti sciolti, dimostrando così il suo affetto e la volontà di investire nel suo futuro. Le disposizioni prevedevano per la donna un versamento immediato di 50 milioni di dollari, un'ulteriore rendita vitalizia di 50 milioni, la proprietà di diverse residenze di lusso, tra cui l'appartamento di Parigi e proprietà nelle Isole Vergini americane. Tuttavia, nonostante queste generose promesse, secondo quanto riportato da Business Insider e da altre fonti autorevoli, è improbabile che la Shuliak riceva l'intera somma. Il patrimonio di Epstein, inizialmente stimato in circa 630 milioni di dollari, si è notevolmente ridotto a circa 120 milioni a causa di una serie di fattori, tra cui tasse ingenti, spese legali sostenute nel corso di diversi procedimenti e, soprattutto, i risarcimenti dovuti alle numerose vittime dei suoi abusi. Questa significativa diminuzione del patrimonio solleva interrogativi sull'effettiva capacità di soddisfare le richieste dei beneficiari indicati nel testamento e sottolinea l'importanza degli aspetti legali legati alla successione. La situazione legale si è ulteriormente evoluta recentemente, con nuovi sviluppi che gettano nuova luce sulla complessità della vicenda.\La situazione legale della successione è ancora in evoluzione. Il 20 febbraio 2026, l'eredità di Epstein ha raggiunto un accordo transattivo fino a 35 milioni di dollari per chiudere una class action intentata dai sopravvissuti contro gli esecutori testamentari, l'avvocato Darren Indyke e il contabile Richard Kahn. Questo accordo rappresenta un passo importante nel processo di restituzione e risarcimento alle vittime, ma al contempo evidenzia la complessità e la durata dei procedimenti legali. Come confermato da diverse fonti, i legali della successione hanno ribadito che né la Shuliak né gli altri beneficiari indicati nel testamento, tra cui Ghislaine Maxwell e il fratello di Epstein, Mark, con quote da 10 milioni di dollari ciascuno, riceveranno un centesimo finché ogni creditore e ogni vittima non saranno stati pienamente soddisfatti. Ad oggi, il fondo di restituzione ha già versato oltre 150 milioni di dollari alle donne che hanno subito abusi, dimostrando l'impegno concreto nel risarcimento delle vittime. Il ruolo di Karyna Shuliak, pur non essendo mai stata incriminata, rimane oggetto di attenzione. Il suo nome appare oltre 40.000 volte nei nuovi file del DOJ. Documenti recenti suggeriscono che Epstein abbia finanziato i suoi studi alla Columbia University e l'abbia aiutata a ottenere la residenza negli Stati Uniti tramite manovre migratorie ora al vaglio delle autorità. La Shuliak, soprannominata negli ambienti di Epstein 'l'Ispettore', è stata l'ultima persona a ricevere una chiamata dal finanziere prima della sua morte, un dettaglio che aggiunge ulteriore mistero alla sua figura e al ruolo che ha ricoperto nella vita di Epstein





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