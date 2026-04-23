Epstein, scandali, crisi del Kennedy Center e l'impegno dei farmacisti per l'ambiente

Nuovi dettagli emergono dai fascicoli Epstein, mentre il Kennedy Center affronta una crisi finanziaria. Parallelamente, i farmacisti italiani si impegnano nella sostenibilità con il progetto ReMed.

Emergono nuovi dettagli dai fascicoli relativi a Jeffrey Epstein , rivelando il suo interesse ad acquisire, insieme ad altri, un'agenzia di modelle coinvolta in scandali sessuali.

L'operazione non si concretizzò, ma tra le decine di modelle dell'agenzia figurava anche Pam Bondi, ex compagna di Zampolli e madre del loro figlio sedicenne, arrestata per frode negli Stati Uniti. La guerra di Trump continua a pesare sull'economia italiana, con una crescita rivista al ribasso allo 0,6% – un dato che, tuttavia, potrebbe essere già obsoleto. Il Ministro dell'Economia Giorgetti non esclude la possibilità di uno scostamento di bilancio per sostenere l'economia.

Parallelamente, il Kennedy Center di Washington D.C. sta affrontando una grave crisi finanziaria che ne determinerà la chiusura temporanea il 4 luglio per lavori di ristrutturazione da 200 milioni di dollari, con una durata prevista di due anni. La situazione ha generato timori di licenziamenti di massa, poiché è stata annunciata una drastica riduzione del personale.

La crisi è attribuita a un "fallimento nella leadership dell'istituzione", che ha portato a un crollo delle vendite di biglietti, della fiducia dei donatori e della partecipazione degli artisti. In passato, Epstein aveva tentato di acquisire il Kennedy Center, ma non riuscendoci, aveva optato per boicottarlo. Nel suo secondo mandato, invece, è riuscito a prendere il controllo dell'istituto, seguendo un modello simile a quello adottato per altri edifici e istituzioni.

Zampolli, secondo quanto riportato, mira a trasformare l'istituzione in un centro di eccellenza. Si parla anche di progetti ambiziosi, come la costruzione di un piccolo porticciolo per ormeggiare yacht e persino l'invio di un artista nello spazio per realizzare un'opera d'arte unica. Nel frattempo, il ruolo del farmacista italiano è in continua evoluzione, soprattutto dopo la pandemia.

Andrea Mandelli, presidente della Fofi, sottolinea come il farmacista sia diventato un punto di riferimento essenziale per i cittadini e come il suo impegno si estenda alla sostenibilità ambientale. Il progetto ReMed, una collaborazione pubblico-privato promossa da Novo Nordisk e Anci, dimostra questo impegno, raccogliendo le penne da insulina usate per il riciclo dei materiali. L'iniziativa, partita da alcune grandi città, si sta espandendo in tutto il paese, con l'obiettivo di trasformare i rifiuti speciali in una risorsa preziosa.

Gaetano Manfredi, presidente dell'Anci, evidenzia l'importanza di questa collaborazione tra comuni e aziende per la protezione dell'ambiente e la promozione dell'economia circolare. Il progetto ReMed ha già raccolto 1,5 tonnellate di materiali e si prevede un aumento significativo con l'estensione a un maggior numero di città. L'obiettivo è quello di contribuire a una gestione sostenibile dei rifiuti e a un futuro a emissioni zero





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