Un operaio di Reggio Emilia è stato arrestato per errore per una rapina del 2022 a causa della stessa data di nascita del vero colpevole. Ecco i dettagli.

Un drammatico caso di errore giudiziario ha colpito un operaio di 50 anni residente a Reggio Emilia, trascinato in carcere per tredici giorni a causa di una coincidenza anagrafica quasi perfetta. La vicenda si è aperta con l'irruzione delle forze dell'ordine all'alba del 25 ottobre, quando gli agenti si sono presentati alla porta dell'uomo con un mandato di arresto per una rapina avvenuta nel 2022. L'operaio, padre di famiglia e lavoratore dipendente, si è trovato ad affrontare l'arresto nonostante la propria completa estraneità ai fatti, diventando vittima di un grave malinteso legato all'omonimia.

L'errore anagrafico e il contrasto con la realtà

La causa dell'arresto risiede in una coincidenza numerica sfortunata: l'operaio condivide con il vero colpevole, condannato in via definitiva a cinque anni e due mesi per rapina aggravata, non solo il nome e il cognome, ma anche la data di nascita esatta. Questa sovrapposizione temporale ha ingannato i controlli iniziali, portando le autorità a identificare erroneamente l'innocente come il fuggitivo ricercato. Nonostante l'uomo abbia protestato più volte per la propria innocenza durante l'accompagnamento, la coincidenza sui dati anagrafici base ha inizialmente prevalso, portando alla sua detenzione immediata.

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L'intervento legale e la prova dell'innocenza

La svolta nella vicenda è arrivata grazie al rapido intervento degli avvocati difensori, che hanno immediatamente contestato la veridicità dell'accusa. Attraverso approfondite ricerche anagrafiche e l'acquisizione della sentenza penale definitiva contro il vero rapinatore, i legali hanno riscontrato una discrepanza fondamentale nei dati di residenza. Il colpevole effettivo era nato in un luogo diverso e risiedeva in un'altra Regione italiana, mentre l'operaio reggiano non poteva fisicamente essere presente nei luoghi dei fatti. Questa prova documentale ha permesso di confutare ogni dubbio sulla sua identità.

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La scarcerazione e le prospettive di risarcimento

Il Tribunale ha accolto l'istanza urgente di scarcerazione presentata dalla difesa, convalidando l'errore commesso dalle forze dell'ordine e ordinando il rilascio immediato del cittadino. L'operaio è stato finalmente libero il 6 novembre, dopo una detenzione ingiusta durata tredici giorni. Ora la famiglia punta sul riconoscimento dei danni patiti, con i legali che hanno annunciato l'intenzione di presentare formale richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione. La legge prevede un indennizzo base di 235,82 euro per ogni giorno di carcerazione subita ingiustamente, una cifra che verrà calcolata per l'intera durata del periodo di detenzione.