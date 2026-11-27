Tayyip Erdogan formalizes defense alliance with Riyadh and Islamabad to counter regional threats and Houthi attacks.

Il presidente turco Tayyip Erdogan ha ufficialmente ratificato l'Accordo di Difesa Congiunta della Mecca, siglando un patto strategico di vitale importanza con il Pakistan e l' Arabia Saudita. La ratifica finale è stata resa pubblica venerdì dalla Gazzetta Ufficiale turca, chiudendo definitivamente la procedura legislativa nazionale dopo che l'approvazione parlamentare era avvenuta all'inizio di novembre.

Questa mossa politica ed militare consolida un alleanza tripartita nata ad agosto durante la firma dell'accordo a La Mecca, in un contesto geopolitico segnato da crescenti preoccupazioni per la crescente aggressività della guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. L'atto formale permette a Ankara di schierare immediatamente risorse strategiche a sostegno dei partner arabi e asiatici.

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Ratifica Parlamentare e Meccanismo di Difesa

Il Parlamento turco ha votato a favore della ratifica dell'accordo il 5 novembre, eliminando ogni ostacolo burocratico e giuridico che impedisse l'implementazione operativa del patto di mutua difesa. Questo passaggio legislativo è stato cruciale per aprire la strada alla possibilità che Ankara invii sostegno militare diretto a Riyadh, specialmente considerando l'escalation degli attacchi sferrati dal regno saudita da parte dei militanti Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran.

Il nucleo giuridico dell'Accordo di Difesa Congiunta della Mecca stabilisce un principio di difesa collettiva inderogabile: qualsiasi attacco armado contro uno dei tre paesi firmatari è considerato automaticamente come un attacco contro tutte le parti contraenti. Questo meccanismo di deterrenza mira a dissuadere potenziali aggressori esterni che potrebbero mirare alle infrastrutture critiche o alla stabilità dei tre membri dell'alleanza.

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Posizioni dei Partner e Prossimi Incontr

I tre governi coinvolti hanno programmato un nuovo round di consultazioni strategiche a Islamabad per venerdì e sabato, data stabilita per ribadire l'impegno congiunto e coordinare le risposte operative alle minacce regionali attuali. Le diplomazie di Ankara, Riyadh e Islamabad stanno lavorando per armonizzare le loro posizioni di fronte alle tensioni geopolitiche che coinvolgono direttamente Iran e le potenze occidentali.

Un parlamentare del partito di governo turco aveva già dichiarato a Reuters lo scorso mese che la Turchia avrebbe presentato al Parlamento un mandato specifico per autorizzare il dispiegamento di personale militare in Arabia Saudita ai sensi di questo patto. Questa disposizione operativa indica che l'alleanza non è solo dichiarativa, ma prevede già la movimentazione concreta di truppe e supporto logistico nei territori dei partner.

Impatto Geopolitico e Forze Militari

La Turchia, che possiede la seconda forza militare più numerosa e strutturata di tutta la NATO, offre un peso militare significativo all'alleanza tripartita. L'inserimento delle capacità militari turche nel quadro dell'Accordo di Difesa Congiunta della Mecca cambia radicalmente l'equilibrio di potere nella regione, offrendo a Riyadh e Islamabad una copertura strategica senza precedenti contro le minacce asimmetriche e statali.

L'Arabia Saudita rimane il custode dei luoghi più sacri dell'Islam ed è al contempo uno dei maggiori esportatori di petrolio al mondo, rendendola un obiettivo strategico prioritario per qualsiasi gruppo ostile o stato rivale. La protezione di queste infrastrutture energetiche e religiose è fondamentale per la stabilità economica globale e per l'ordine internazionale sunnita.

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Il Pakistan, dal canto suo, rappresenta un attore unico e determinante in quanto è l'unico paese musulmano al mondo a possedere armi nucleari. La sua integrazione in questo patto di difesa convenzionale con la Turchia e l'Arabia Saudita crea un deterrente nucleare e convenzionale integrato che potrebbe influenzare profondamente le calcolazioni strategiche di Teheran e delle altre potenze regionali nella crisi in corso.