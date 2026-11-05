Erdogan cerca incontro Putin-Zelenskiy per pace in Ucraina

Il presidente turco Erdogan annuncia il desiderio di discutere con Putin la fine della guerra dopo i colloqui con Zelenskiy. Ankaraispesso neutrale.

Il presidente turco Tayyip Erdogan ha dichiarato il suo intento di discutere con il suo omologo russo Vladimir Putin le iniziative volte a porre fine alla guerra in Ucraina. Questa decisione segue i recenti colloqui tenutisi lo scorso sabato con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, sottolineando il ruolo attivo di Ankara come potenziale mediatore nel conflitto.

Pianificazione Diplomatica a Ankarai

Erdogan ha spiegato ai giornalisti durante il volo di ritorno dalla Corea del Sud che il suo ministro degli esteri e altri funzionari competenti stanno conducendo colloqui con entrambe le parti. Lo scopo di questi incontri è preparare il terreno per un potenziale incontro tra Russia e Ucraina che si svolgerebbe sul territorio turco. Queste informazioni sono state confermate da una trascrizione dei commenti del presidente turco, diffusa giovedì dal suo ufficio.

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Reazioni dal Cremlino e Possibili Incontri

Quando è stato interrogato sulla possibilità di un colloquio diretto tra Putin ed Erdogan, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha fornito una risposta cauta ma aperta. Peskov ha affermato che al momento non esistono piani concreti per tale incontro, ma ha precisato che una riunione potrebbe essere organizzata con breve preavviso se necessario. Questa dichiarazione suggerisce che Mosco resta aperta a un dialogo rapido, pur mantenendo una posizione ufficiale discreta sui tempi e le modalità.

Il Contesto delle Relazioni Internazionali

La Turchia ha cercato da tempo di posizionarsi come ponte tra l'Occidente e la Russia, sfruttando la sua posizione geografica strategica e i suoi legami storici con entrambe le nazioni. L'iniziativa di Erdogan si inserisce in questo quadro più ampio, dove Istanbul è già stata sede di importanti accordi commerciali e umanitari. La volontà di facilitare un dialogo diretto tra i due leader bellicosi dimostra l'impegno di Ankara nel cercare soluzioni pacifiche, anche in un contesto geopolitico fortemente divisivo.

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Implicazioni per la Pace Regionale e Globale

Qualsiasi progresso verso un incontro tra Putin e Zelenskiy avrebbe ripercussioni significative non solo per la regione, ma per la stabilità globale. La Turchia, sotto la guida di Erdogan, cerca di bilanciare la sua alleanza con la NATO con la necessità di mantenere relazioni operative con Mosca. Questo equilibrio delicato è cruciale per garantire che le iniziative diplomatiche non vengano vistas come parziali, ma come sforzi genuini per la de-escalation del conflitto.

Prossimi Passi e Sviluppi Attesi

Il focus ora si sposta sui dettagli organizzativi che il ministro degli esteri turco e la sua equipe stanno trattando con le controparti russe e ucraine. L'obiettivo è stabilire una data e un luogo, probabilmente in Turchia, dove i due leader possano incontrarsi faccia a faccia. Il portavoce del Cremlino ha lasciato spazio a un'organizzazione rapida, indicando che la finestra temporale per tali negoziazioni è aperta e che la preparazione diplomatica è già iniziata a diversi livelli governativi.