Erdogan: Corea del Sud partner nucleare Sinop

Il presidente turco Erdogan invita la Corea del Sud a diventare partner per la centrale nucleare di Sinop durante la visita a Seul per il vertice con Lee Jae Myung.

Il presidente turco Tayyip Erdogan ha annunciato che la Corea del Sud potrebbe diventare un partner strategico nello sviluppo della centrale nucleare di Sinop, situata nel nord della Turchia. Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante un'intervista con l'agenzia di stampa Yonhap News Agency, pubblicata lunedì. L'annuncio arriva in un momento cruciale per le relazioni bilaterali, mentre il leader turco si trova a Seul per una visita di Stato ufficiale. La proposta mira a rafforzare i legami energetici ed economici tra Ankara e Seoul, segnando un nuovo capitolo nella cooperazione internazionale. Il progetto della centrale di Sinop rappresenta un investimento significativo per il futuro energetico della Turchia, con implicazioni economiche di ampio respiro per la regione del Mar Nero.

Valutazione progetto nucleare Sinop

Erdogan ha confermato che Ankara sta esaminando attentamente i termini tecnici ed economici del progetto legato al Mar Nero. La valutazione viene condotta insieme alla Korea Electric Power Corp, l'azienda statale energetica sudcoreana leader nel settore. Il presidente turco ha sottolineato che Ankara pondererà attentamente le opzioni di finanziamento disponibili per l'impianto. Oltre alle questioni finanziarie, saranno analizzati i costi dell'energia elettrica e i potenziali benefici per l'economia nazionale turca. Questa valutazione rigorosa è necessaria prima di scegliere il partner finale per lo sviluppo e la gestione dell'impianto nucleare. La trasparenza nei criteri di selezione è fondamentale per garantire la sostenibilità del progetto su larga scala.

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Vertice Seul Lee Jae Myung

Il presidente turco è atteso a Seul lunedì per iniziare una visita di Stato della durata di tre giorni. Si tratta della prima visita ufficiale in Corea del Sud effettuata da Erdogan dal 2018, dopo diversi anni di distanziamento diplomatico. La delegazione turca terrà un summit bilaterale con il presidente sudcoreano Lee Jae Myung martedì prossimo. L'incontro sarà cruciale per definire la direzione futura delle relazioni tra i due paesi alleati della NATO e dell'Asia orientale. L'ufficio presidenziale di Seoul ha confermato ufficialmente l'agenda degli incontri per entrambi i capi di Stato. La visita mira a colmare il vuoto diplomatico e a riavviare il dialogo ad alto livello.

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Sectori difesa semiconduttori ai

Oltre al settore energetico, Erdogan ha identificato altre aree chiave per la futura cooperazione bilaterale. Nello specifico, ha menzionato la difesa, i semiconduttori, l'intelligenza artificiale e la robotica come campi promettenti per la collaborazione. Il leader turco ha sollecitato esplicitamente un aumento degli investimenti sudcoreani in territorio turco. Ha anche proposto una produzione congiunta nei settori tecnologici avanzati per creare sinergie industriali. Queste iniziative mirano a diversificare l'economia turca e a integrarla con la catena del valore sudcoreana. La tecnologia è vista come un pilastro fondamentale per la modernizzazione industriale del paese. La partnership strategica in questi settori ad alta tecnologia potrebbe rivoluzionare il panorama economico regionale.

Obiettivo scambi commerciali 15 miliardi

Un obiettivo principale della visita è raggiungere una meta commerciale bilaterale di quindici miliardi di dollari. Erdogan ha dichiarato che i due paesi stanno lavorando congiuntamente per raggiungere questo ambizioso traguardo economico. Tuttavia, ha anche espresso la necessità di correggere gli squilibri commerciali esistenti a favore della Corea del Sud. Il leader turco ha invitato le aziende sudcoreane a partecipare ai progetti turchi nel settore dei trasporti. In particolare, ha sottolineato l'importanza dei progetti logistici che collegano l'Asia all'Europa attraverso la Turchia. Questa infrastruttura mira a posizionare la Turchia come hub logistico globale tra i due continenti. La collaborazione in questi settori complementari potrebbe accelerare la crescita economica reciproca e stabilizzare gli scambi commerciali nel medio termine.