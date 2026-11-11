Durante la COP31 a Antalya, il presidente turco Tayyip Erdogan insieme ad altri leader hanno sottolineato la massiccia crisi climatica, le emissioni record del 2025, i record di calore e la necessità di azioni concrete.

Il presidente turco Tayyip Erdogan e i leader mondiali si sono riuniti a Antalya per la COP31, presentando le proprie priorità climatiche in un discorso che ha messo in evidenza il rapido aumento delle emissioni e i record di temperatura degli ultimi anni.

Emissioni record e sintomi del cambiamento climatico

Erdogan ha dichiarato che nel 2025 le emissioni di gas serra hanno raggiunto livelli mai visti, con i record di calore che continuano a infrangersi. Secondo le sue parole, i quattro anni precedenti rappresentano i più caldi della storia in assoluto. L'interesse dei combustibili fossili segue questo trend, pur causando danni al pianeta.

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Il danno climatico è stato descritto come una perdita di vite, di enti economici e di opportunità, con un impatto globale che si supera sempre più rapidamente. Erdogan ha citato riguardo la necessità di agire ora per evitare la distruzione delle generazioni future.

Le sfide dell'ordine internazionale e i presidii delle Nazioni Unite

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha espresso preoccupazione per l'interruzione di questo slancio appena iniziato a COP30. Secondo lui, il tema del cambiamento climatico è progressivamente svanito nei discorsi e nei documenti dei leader globali. In particolare, nelle riunioni del G7 e del G20, la discussione si è spostata verso armi e tariffe, relegando l'energia pulita a una potenziale minaccia alla sicurezza nazionale e alla prosperità.

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Guterres ha espresso l'orchestra di potere mostradovenges e da" curve della diplomazia. Ha affermato che la mancanza di consenso non deve fermare i progressi ma può aprire nuove linee di negoziazioni, con particolare attenzione al principio delle responsabilità comuni ma differenziate.

Obiettivi concreti per la cooperazione internazionale

Erdogan ha illustrato l'obiettivo della COP31 di creare risultati tangibili, tra cui l'apertura di investimenti in tecnologie dell'energia pulita, l'accelerazione dell'elettrificazione e l'incremento della finanza climatica destinata a chi ne ha più bisognl. Ha sottolineato che gli stati sviluppati devono svolgere un ruolo alla guida nella riduzione delle emissioni e nell'onorare i compromessi finanziari.

Il presidente ha annunciato il sostegno alla "Global Electrification Pledge 35‑by‑35", chiedendo agli altri Stati di adottare iniziative simili. Ha esortato a un'implementazione immediata, con l'obbligo di tagliare le emissioni entro la fine della decade. L'abolizione di piani di accumulo di debiti e l'instaurazione di meccanismi di compensazione per danni ambientali dovuti a conflitti hanno anch'è gli elementi fondamentali della proposta.

Prospettive future e prossimi passi nella COP31

La COP31 si prevede per svolgere una serie di negoziazioni per garantire che l'impegno concordato si traduca in azioni operative e in un'impulso di investimenti a livello globale. In particolare, si prevede l'approvazione di un quadro di finanziamento climatico nuovo, prevedibile e con concessioni, oltre alla riesaminazione delle attività economiche adiacenti al settore energetico. In questo modo le nazioni mirano a instaurare un link tra le circostanze di pace e le responsabilità durante i periodi di conflitto, al fine di documentare i danni ambientali causati da aggressioni militari e sviluppare misure di compensazione.