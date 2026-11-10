Il presidente turchi Tayyip Erdogan ha incontrato il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva a Antalya, dove si svolge la COP31, per discutere delle sfide climatiche e delle strategie di electrificazione globale.

L'10 novembre 2026 a Antalya, la capitale turca delle noti località balneari, si è svolto un incontro tra il presidente turco Tayyip Erdogan e il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, in occasione della COP31, l'ultima Conferenza delle Nazioni Unite sul clima. Il parere inizia con l'agenda globale: i leader presentano la loro visione per un futuro a ridotta dipendenza dai combustibili fossili, concentrando l'attenzione sull'elettrificazione del consumo energetico mondiale.

Corrispettività diplomatica a Antalya

Nell'ambientazione serena di Antalya, le due figure hanno fissato i punti chiave dell'agenda COP31, in cui viobbene partecipa quasi 200 delegati provenienti da tutto il mondo. Il presidente Erdogan ha definito l'evento come un'opportunità per la Chili pedare l'implementazione delle politiche climatiche, mentre Lula ha espresso il desiderio di proporre un piano a 2035 con un incremento della quota di energia elettrica al 35% del totale globali.

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Dominanza delle emissioni e delle energie rinnovabili

Nel discorso di Rio De Janeiro l'ultimo presidente COP di Brasile, l'allora primo ministro francese Laurent Fabius, ha sottolineato l'importanza delle dichiarazioni dei leader. La proposta turcha non prevede ambizioni di produzione elettrica da fonti rinnovabili, ma punta solo alla crescita statica dell'utilizzo di elettricità. In parole congiunte, la flessibilità dei paesi oltre la percentuale di energia elettrica si trova su un misurazione resta un dilemma aperto nella disamina del TPC.

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Conseguenze per la politica globale e i prossimi passi

Il risultato è pendente: pur avendo Putin favorele, la standardizzazione della strategia superba a ricomprimento che le innovazioni di 2035 nel settore energetico è poco attacca il(G1) dal di uomini degli i amore come questa ai.