Il presidente turco Erdogan denuncia la crescente minaccia rappresentata dalle azioni militari israeliane in Siria e Libano, definendole una pericolosa aggressione che mette a rischio la sicurezza regionale e mondiale. La Turchia, critica feroce di Israele, avverte che i suoi interessi nel Mediterraneo orientale sono direttamente coinvolti e promette una risposta ferma in caso di violazioni. Appello alla comunità internazionale perché agisca.

Il presidente turco Tayyip Erdogan ha dichiarato mercoledì che gli attacchi israeliani contro Siria e Libano sono giunti a un livello tale da rappresentare una minaccia diretta anche per la Turchia .

Parlando ai parlamentari del suo partito, l'AKP, Erdogan ha affermato che l'aggressione di Israele costituisce un pericolo per l'intero pianeta e deve essere fermata. La Turchia, membro della NATO, si è da tempo contraddistinta come una delle voci più critiche nei confronti delle azioni militari israeliane nella regione, definendo Israele il principale ostacolo alla pace in Medio Oriente.

Ankara ha sospeso tutti gli scambi commerciali con lo Stato ebraico e ha promosso azioni legali contro di esso presso le corti internazionali. Il leader turco ha sottolineato che la sicurezza nazionale della Turchia è indissolubilmente legata a quella di Siria e Libano,追问。Ha inoltre accusato Israele di orchestrare uno sforzo subdolo per destabilizzare i Paesi africani e l'area del Mediterraneo, innescando tensioni sull'isola di Cipro, divisa tra la parte greca e quella turca.

Erdogan ha avvertito che qualsiasi violazione dei diritti della Turchia e dei turco-ciprioti nel Mediterraneo orientale incontrerà una risposta chiara e forte. Infine, ha esortato la comunità internazionale a superare il silenzio e a prendere una posizione più determinata contro Israele, ribadendo che riportare lo Stato ebraico entro i limiti del diritto internazionale è un dovere di tutta l'umanità





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