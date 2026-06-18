Erede di EssilorLuxottica propone acquisizione 25% di Delfin: l'intervento di Apollo e le difficoltà dei creditori

Il nuovo proprietario di EssilorLuxottica intende affidare una quota parte di Delfin, con un piano finanziario sostenuto da Lmdv Capital e dal fondo Apollo. La transazione, valutata a undici miliardi, dovrà superare ostacoli regolatori e bancari e si prevede che si chiuderà entro il 30 giugno. La svolta rappresenta una mossa strategica per la consolidazione globale dell'industria degli occhiali.

L'eredità del fondatore di EssilorLuxottica si prospetta oggi come una mossa da scalare in uno dei più importanti scenari di mercato. L'obiettivo primario è l'acquisizione del 25 per cento delle azioni di Delfin , attualmente di proprietà dei fratelli Luca e Paola.

La cifra complessiva di undici miliardi di euro riflette l'ampiezza della sinergia che l'operazione intende produrre, portando a un consolidamento delle capacità di produzione, ricerca e distribuzione di occhiali e accessori visivi. Se realizzata, la trazione ottenuta potrà rafforzare la posizione dominante della holding a livello globale, creando nuove prospettive di crescita e di redditività condivisa con gli investitori che hanno supportato la transizione corporativa.

Per capitalizzare su questa opportunità, il nuovo gestore ha rivolto la sua attenzione a Lmdv Capital, un fondo di investimento noto per il suo approccio flessibile e adattato alle esigenze di rilascio di capitale di società di dimensioni elevate. La collaborazione con Apollo, un fondo statunitense con una lunga storia di operazioni in Italia, è stata fondamentale per ottenere l'iniezione di liquidità necessaria.

Il modello di finanziamento adottato è caratterizzato da un periodo di ammortamento più lungo, spesso esteso a 5-7 anni, rispetto ai 18 mesi tipici del credito ordinario, mettendo in evidenza la volontà di palese evitare le complessità strutturali che solitamente accompagnano i finanziamenti di grandi dimensioni. Il ruolo di posta centrale delle banche europee, in particolare quelle francesi, è diventato centrale nell'architettura del consorzio, con la loro partecipazione attiva nel garantire la certezza di copertura e la sostenibilità del debito.

Tuttavia, la strada verso la chiusura è stata segnata da ostacoli significativi, nella misura in cui il giudizio regolatorio non ha espresso piena fiducia nella validità della transazione a quel valore, e le banche hanno riconsiderato la loro allocazione di capitale verso altre iniziative prioritari. L'inesatto tempo previsto per il completamento di tutto il processo si è dunque fissato per il 30 giugno, data che ha impresso sia i creditori che i partner strategici.

Se la domanda di mercato dovesse superare le aspettative, l'opportunità di rafforzare la catena di valore complessiva dell'industria degli occhiali potrà oltrepassare il livello di competizione attuale, aprendo la strada a una nuova era di investimenti in tecnologia visiva e modelli di business più agili e orientati alla sostenibilità. La conferenza stampa finale del 29 maggio ha annunciato che i dettagli sull'operazione sono avviati verso una chiusura rapida, con un crescendo ottimismo tra gli analisti di settore, sebbene Rimandando la conferma a pronto completamento dell'accordo al weekend successivo al periodo di taglia





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