Due nipoti hanno perso la causa per impugnare il testamento della zia non sposata, che aveva lasciato 250mila euro a una coppia di amici. Ecco i dettagli della sentenza.

Due nipoti hanno subito una pesante sconfitta legale dopo aver tentato di invalidare il testamento della loro zia, donna anziana senza marito né figli biologici. La Corte ha stabilito che la donna aveva piena capacità giuridica al momento della redazione delle ultime volontà. Di conseguenza, l'intera eredità, valutata in circa 250mila euro, è andata alla coppia di amici a cui era destinata. I familiari perdenti sono stati altresì condannati a versare le spese legali.

Dettagli del testamento olografo

La fonte riporta che la donna aveva consegnato un testamento olografo a un notaio di fiducia circa due anni prima del suo decesso. Questo documento attribuiva alla coppia di amici beni di alto valore, tra cui 250mila euro in contanti, mobili, quadri, orologi e gioielli. Il legame tra la defunta e la coppia era iniziato a consolidarsi almeno dal 2008, quando iniziarono a condividere praticamente ogni aspetto della loro vita quotidiana.

Also read Irpef, cedolare secca e forfettario: il fisco italiano è davvero progressivo?

I rapporti personali erano rimasti molto stretti nel tempo. Anche dopo che i coniugi amici si trasferirono in un comune della provincia, mantennero un contatto costante con la donna. La loro vicinanza fisica ed emotiva è risultata decisiva, poiché i due sono stati al suo fianco fino all'ultimo, accompagnandola persino negli ultimi mesi di vita all'interno di una casa di cura a Bologna.

Argomentazioni della difesa dei nipoti

I due nipoti avevano impugnato il testamento sostenendo che la zia non fosse in grado di comprendere il significato del documento al momento della scrittura. La loro argomentazione giuridica si basava sull'affermazione che la donna avesse perso la capacità di decidere in modo consapevole e autonomo. Inoltre, attribuivano alla coppia di amici la responsabilità di aver condizionato la volontà della defunta.

Advertisement

Secondo la tesi dei familiari ricorrenti, i coniugi amici avevano approfittato della fragilità psichica e della suggestionabilità della donna. Hanno inoltre evidenziato come la costante vicinanza dei due avrebbe creato un'atmosfera di pressione psicologica, indebolendo la libera autodeterminazione della testatrice. Le loro richieste di annullamento si fondavano quindi sull'incapacità di testare e sul vizio del consenso.

La decisione della Giudice Laura Fioroni

La giudice Laura Fioroni, operante nella prima sezione civile, ha respinto in toto tutte le richieste avanzate dai nipoti. La magistrata ha ritenuto che le prove presentate dai familiari non fossero state in grado di dimostrare alcuna incapacità della donna o condizionamenti esterni. La Corte ha quindi accolto integralmente le tesi difese dall'avvocato Lorenzo Casanova, che rappresentava la coppia di amici beneficiari dell'eredità.

La sentenza sottolinea che le conclusioni estratte dal perito nominato dal tribunale appaiono pienamente condivisibili. Il percorso argomentativo seguito dall'esperto, descritto come coerente e analitico, ha permesso di stabilire con certezza la piena capacità della donna di testare al momento della redazione del documento. La logica ha prevalso sulle speculazioni dei ricorrenti.

Conseguenze economiche e finali

La sconfitta legale ha comportato un onere finanziario significativo per i due nipoti. Costoro sono stati condannati a pagare circa 15mila euro in spese legali per sostenere il processo. Questa cifra rappresenta il costo concreto del fallito tentativo di ribaltare la volontà della defunta. La sentenza chiude definitivamente la questione ereditaria a favore della coppia.

Advertisement

L'episodio, segnalato dal Corriere della Sera, illustra come il diritto italiano protegga la volontà dell'autore del testamento quando questa sia supportata da elementi di capacità mentale verificati. La vicinanza affettiva e assistenziale dimostrata dalla coppia è stata interpretata come elemento di forza della testificazione, piuttosto che come indizio di manipolazione.