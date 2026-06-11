Eredità di 2 milioni per cani malati e abbandonati: giudice dà il patrimonio ai nipoti

Una donna aveva lasciato quasi due milioni di euro per costruire un rifugio per cani malati e abbandonati, ma il giudice ha stabilito che quei soldi spettano ai tre nipoti. La dicitura usata nel testamento era troppo generica per individuare un erede.

Eredità di 2 milioni per costruire un rifugio per cani malati e abbandonati , ma il giudice dà il patrimonio ai nipoti stabilendo che quei soldi spettano loro.

La dicitura usata nel testamento, secondo i giudici, era troppo generica per individuare un erede. La vicenda è riportata dal Corriere della Sera. La signora aveva le idee chiare quando nel 2000 si era seduta dal notaio per mettere nero su bianco le sue volontà. Niente ai parenti, tutto al marito.

E dopo di lui, i soldi sarebbero dovuti andare alla costruzione di canili, dove ricoverare i cani randagi, abbandonati, malati, alla cura degli stessi. Quasi due milioni di euro destinati agli animali, con i parenti - 'vicini o lontani' - esplicitamente esclusi. Le cose non sono andate così. La donna è morta nel 2020, già vedova, senza aver mai aggiornato il testamento.

Ed è proprio lì che si è inceppato tutto: con il marito deceduto prima di lei, l'impianto testamentario ha perso la sua base. I giudici del Tribunale di Milano hanno stabilito che le disposizioni sui canili erano 'inidonee a individuare un erede determinato' - troppo vaghe, senza un'associazione o un ente preciso a cui intestare il lascito.

In assenza di un destinatario riconoscibile, è scattata la successione legittima: i tre nipoti, figli del fratello della donna, hanno accettato formalmente l'eredità nel 2023. L'Agenzia del Demanio aveva tentato la strada opposta, sostenendo che i nipoti fossero esclusi dal testamento e che il patrimonio, privo di eredi diretti, dovesse passare allo Stato come eredità vacante.

Il Tribunale non ha condiviso questa lettura: con la morte anticipata del marito, ha scritto il giudice, 'non può ritenersi che la clausola di esclusione degli altri parenti conservi autonoma efficacia'. Vasco in concerto a Rimini: 'Non parlo dal palco? Non ne ho bisogno, lo fanno le mie canzoni. Per chi vuole intendere, gli altri si f*ttano'.

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