Eredità di Emilio Fede: le sorelle in lotta per Villa Lucia e altre proprietà

Simona e Diana Fede si contendono un patrimonio multimilionario, con Villa Lucia a Napoli al centro della disputa, mentre la Procura di Roma chiude le indagini penali e indica la via civile.

Le sorelle Simona Fede e Diana Fede, figlie del noto giornalista Emilio Fede e della morta Diana De Feo, sono ormai protagoniste di una accesa contesa ereditaria che ha coinvolto anche la Procura di Roma.

Da anni le due donne si scontrano per la gestione di un patrimonio composto da immobili di pregio nei Castelli Romani, gioielli, cassette di sicurezza, conti correnti e ville di lusso. Al centro della disputa spicca Villa Lucia, una sontuosa dimora affacciata sul Golfo di Napoli, situata nel parco della Floridiana.

Simona Fede, che ha sporto le denunce che hanno dato avvio alle indagini penali, sostiene che la villa valga circa sette milioni di euro e accusa la sorella di averla esclusa da una parte dell'eredità che le spetterebbe secondo il testamento materno. Il conflitto non si limita a Villa Lucia: anche una proprietà a Anacapri, sull'isola di Capri, è oggetto di contendere.

Prima della morte, avvenuta nel giugno 2021 a ottantquattro anni, Diana De Feo aveva lasciato un testamento del 2019 in cui distribuiva le quote patrimoniali in maniera equa tra le figlie. Simona sostiene che successivamente le quote siano state trasferite alla Fondazione Emilio Fede, istituita poche settimane dopo la scomparsa della madre, sottraendo così la parte a lei spettante.

Le indagini hanno rivelato numerosi accertamenti e sopralluoghi, accomandati da difficoltà nell'identificare con precisione la ricchezza complessiva dell'ex direttore del Tg 4. Nonostante le prove raccolte, il pubblico ministero di Roma ha concluso che gli elementi non fossero sufficienti a sostenere le accuse di circonvenzione d'incapace e appropriazione indebita in sede penale, suggerendo che il caso dovrà essere risolto in ambito civile.

Simona Fede ha respinto tale valutazione, dichiarando che la decisione della Procura è ingiusta e promettendo di impugnare il provvedimento. Il suo legale, l'avvocato Daniele Bocciolini, ha annunciato l'intenzione di proseguire la battaglia giudiziaria, chiedendo l'estensione delle indagini e la presentazione di ulteriori elementi probatori in un futuro dibattimento. La faida familiare, ormai sotto i riflettori dei media, ha messo in mostra le complesse dinamiche ereditarie di una famiglia legata a una figura pubblica come Emilio Fede.

Mentre la procura orienta le sue conclusioni verso una risoluzione civile, le sorelle continuano a lottare per ottenere il riconoscimento dei propri diritti patrimoniali. Il caso di Villa Lucia e della villa di Anacapri resta un esempio emblematico di come dispute patrimoniali interne possano degenerare in lunghi procedimenti giudiziari, coinvolgendo non solo questioni finanziarie ma anche aspetti emotivi e familiari.

Resta da vedere se le parti arriveranno a una soluzione negoziata o se la vicenda proseguirà nei tribunali, con possibili ripercussioni sulla reputazione e sulle finanze di uno dei più noti volti del giornalismo televisivo italiano





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