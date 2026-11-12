Eredità solidale di Iride Schenal: immobili e borse di studio per Feltre

La scomparsa di Iride Schenal lascia un lascito composito: due immobili al Comune di Feltre e un fondo da 11mila euro per borse di studio. Un gesto di amore verso la comunità.

Iride Schenal è morta a cinquantadue anni il ventitre dicembre duemilaventiquattro a causa di una malattia incurabile, lasciando dietro di sé un'eredità straordinaria destinata a trasformarsi in opportunità concrete per la comunità locale. Invece di trasmettere il proprio patrimonio ai familiari, questa residente di Cesiomaggiore ha scelto di deviare le proprie risorse verso il sostegno delle persone più vulnerabili e il finanziamento dell'istruzione giovanile.

Donazione immobili al Comune di Feltre

Il sindaco Carlo Zanella ha confermato che il Consiglio Comunale ha esaminato ufficialmente il testamento di Iride Schenal nella serata di martedì scorso, approvando la destinazione dei beni immobili alla gestione pubblica. La donna ha lasciato due proprietà ubicate a Soranzen, tra cui la casa in cui ha vissuto fino alla fine, valutata circa ottantamila euro, e un secondo immobile attualmente affittato, dal valore stimato in centomila euro.

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Questa decisione di vendita o alienazione delle proprietà è stata dettata da vincoli normativi stringenti e dai costi proibitivi di recupero strutturale, che il sindaco ha quantificato in circa un milione di euro. Poiché l'amministrazione non può investire risorse pubbliche ingenti per il restauro, la via scelta è quella di trasferire la proprietà al demanio pubblico e gestire i beni in modo da massimizzare il ritorno economico per scopi sociali.

Realizzazione alloggi per emergenze abitative

Il ricavato delle vendite degli immobili di Iride Schenal non sarà disperso, ma sarà integralmente reinvestito in progetti solidali che rispettino lo spirito originale del suo testamento. In particolare, i fondi serviranno a completare un intervento immobiliare a Cesiominore, dove sono già previsti investimenti aggiuntivi per settecentomila euro tramite i Fondi Comuni di Confine di area vasta.

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L'intervento prevede la creazione di una sede dedicata alle associazioni locali, una sala pubblica accessibile e, soprattutto, due alloggi specifici destinati alle emergenze abitative. Queste unità abitative saranno prioritariamente allocate verso uomini soli e persone in condizioni di disagio, colmando così un vuoto assistenziale cruciale per la popolazione fragile del territorio.

Fondo assicurativo per borse di studio

Oltre agli immobili, il lascito include un fondo assicurativo dal valore di undicimila euro, destinato esplicitamente alla creazione di una borsa di studio intitolata ai genitori della defunta. Iride Schenal aveva espresso con chiarezza la volontà che queste risorse fossero utilizzate per premiare gli studenti meritevoli, riconoscendo impegno, talento e risultati scolastici.

Le borse di studio saranno aperte a studenti di ogni ordine e grado, dalla scuola secondaria di primo grado fino all'università, garantendo un supporto economico a chi dimostra eccellenza o bisogno. Il sindaco Carlo Zanella ha sottolineato come questa scelta risponda anche a una storica volontà dell'amministrazione di riconoscere con piccoli premi economici i talenti formatisi nel territorio, Onorando così la memoria di Iride attraverso l'educazione dei giovani.