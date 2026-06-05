Ergastolo per corruzione all'ex capo del governo del Tibet Che Dalha

Condanna all'ergastolo per l'ex alto funzionario tibetano Che Dalha, riconosciuto colpevole di aver intascato illegally oltre 158 milioni di yuan attraverso il abuso delle sue posizioni di potere in diverse città tra cui Lhasa e Pechino. La sentenza prevede anche la confisca dei beni e la privazione dei diritti politici a vita.

Il quotidiano ufficiale Xinhua ha riportato che Che Dalha , ex capo del governo della Regione Autonoma del Tibet, è stato condannato all'ergastolo per corruzione. Il tribunale di Chongqing ha stabilito che l'ex funzionario, di etnia tibetana e 67enne, ha accumul illegalmente tra il 1999 e il 2025 una somma superiore a 158 milioni di yuan, circa 23,35 milioni di dollari, durante i suoi incarichi nelle regioni di confine sudoccidentali del Tibet e dello Yunnan, oltre che durante il periodo di servizio a Pechino.

Che Dalha aveva ricoperto la carica di segretario del Partito Comunista a Lhasa, capitale del Tibet, e successivamente quella di presidente del governo della Regione Autonoma del Tibet, risultando il secondo funzionario più alto in grado della regione dopo il segretario regionale del Partito. L'organismo di vigilanza anticorruzione cinese aveva avviato un'indagine su di lui a gennaio 2025, con successiva espulsione dal Partito e rimozione da ogni incarico pubblico sei mesi dopo.

Secondo la sentenza, Che Dalha ha sfruttato la sua posizione per agevolare individui e organizzazioni in questioni di sviluppo immobiliare, aggiudicazione di appalti, approvazioni amministrative e promozioni lavorative, ricevendo in cambio proprietà e beni di valore. Il giudice ha sottolineato che le sue azioni hanno causato danni particolarmente gravi agli interessi dello Stato e dei cittadini, motivo per cui sono state irrogate anche la privazione perpetua dei diritti politici e la confisca di tutti i beni personali.

Durante il processo, i media di Stato hanno riferito che Che Dalha ha ammesso la colpa e espresso rammarico. Negli anni, in particolare dalla ascesa di Xi Jinping alla guida del Paese nel 2012, Pechino ha rafforzato il controllo istituzionale sul Tibet. Tale politica è stata descritta da gruppi per i diritti umani e comunità di esuli come "oppressiva", tesi che le autorità cinesi respingono categoricamente





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Corruzione Tibet Che Dalha Condanna Ergastolo

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