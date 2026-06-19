Ergastolo per Curcio e Moretti, 21 anni per Azzolini: la sentenza della Corte d'assise di Alessandria

La Corte d'assise di Alessandria ha richiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti, e 21 anni per Lauro Azzolini, i tre ex brigatisti rossi processati per i fatti della Cascina Spiotta. Il pm Emilio Gatti ha spiegato che non poteva proporre attenuanti per Curcio e Moretti, ma ha fatto notare ai giudici che 'la pena si può adattare alla persona'. I fatti risalgono al 5 giugno del 1975, quando rimasero uccisi un appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e Mara Cagol, moglie di Renato Curcio. Lauro Azzolini, 82 anni, ex brigatista rosso, ha ammesso di essere stato presente quel giorno, esprimendo il suo dispiacere per le vittime. Curcio e Moretti, invece, hanno sempre negato ogni coinvolgimento nella vicenda. Azzolini ha invitato i giudici a richiamarsi al memoriale che all'epoca dei fatti scrisse in forma anonima a uso interno delle Br, nel quale descrive l'ultima immagine di Mara Cagol con le braccia alzate e disarmata. Nel processo, Bruno D'Alfonso, figlio dell'appuntato ucciso, aveva presentato una denuncia alla Dda piemontese per cercare 'mister X', il brigatista sfuggito alla cattura e mai identificato. Gli inquirenti hanno poi confermato che 'mister X' fosse Azzolini, autore del rapporto a uso interno dell'organizzazione.

La Corte d'assise di Alessandria ha richiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti , e 21 anni per Lauro Azzolini , i tre ex brigatisti rossi processati per i fatti della Cascina Spiotta .

Il pm Emilio Gatti ha spiegato che non poteva proporre attenuanti per Curcio e Moretti, ma ha fatto notare ai giudici che 'la pena si può adattare alla persona: esistono diversi strumenti (per mitigarla - ndr) come per esempio la 'continuazione''. I fatti risalgono al 5 giugno del 1975, quando rimasero uccisi un appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e Mara Cagol, moglie di Renato Curcio.

Lauro Azzolini, 82 anni, ex brigatista rosso, ha ammesso di essere stato presente quel giorno, esprimendo il suo dispiacere per le vittime. Curcio e Moretti, invece, hanno sempre negato ogni coinvolgimento nella vicenda. Azzolini ha invitato i giudici a richiamarsi al memoriale che all'epoca dei fatti scrisse in forma anonima a uso interno delle Br, nel quale descrive l'ultima immagine di Mara Cagol con le braccia alzate e disarmata.

Nel processo, Bruno D'Alfonso, figlio dell'appuntato ucciso, aveva presentato una denuncia alla Dda piemontese per cercare 'mister X', il brigatista sfuggito alla cattura e mai identificato. Gli inquirenti hanno poi confermato che 'mister X' fosse Azzolini, autore del rapporto a uso interno dell'organizzazione.

In un altro contesto, il sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha lanciato ufficialmente la sua candidatura alla guida del governo di Londra, dopo aver vinto le elezioni suppletive di Makerfield e dimostrato che la destra di Farage si può battere alle urne. Il primo ministro gli ha offerto un posto nell'esecutivo, ma non il suo, e Burnham ha dichiarato che intende combattere se ci sarà una sfida per la leadership





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