Ergastolo per l'omicidio di Sofia Stefani: la sentenza della Corte d'Assise di Bologna

La Corte d'Assise di Bologna condanna all'ergastolo l'ex comandante per l'omicidio di Sofia Stefani, evidenziando una relazione extraconiugale tossica e una strategia difensiva maliziosa. Parallelamente, l'Ats di Milano lancia la campagna 'Note di Prevenzione' per la sicurezza sul lavoro.

La Corte d’Assise di Bologna ha emesso una sentenza di ergastolo per l'omicidio volontario aggravato di Sofia Stefani . I giudici hanno stabilito che la relazione extraconiugale tra l'imputato, l'ex comandante, e la collega non solo non si era interrotta dopo essere stata scoperta dalla moglie, ma aveva assunto connotati “sperequati e tossici” nel tempo.

Questa situazione, secondo la Corte, ha portato alla maturazione del proposito omicidiario, alimentata da una crescente insofferenza dell'uomo, che percepiva la situazione come una minaccia alla sua “onorabilità personale” e ai suoi “progetti professionali”. La decisione di uccidere la giovane collega si è concretizzata in un gesto preciso, compiuto all'interno dell’ufficio di lavoro, dove l'ex comandante ha utilizzato la pistola d’ordinanza, un’arma che conosceva e padroneggiava perfettamente. L'uso dell'arma, sottolineano i giudici, si inseriva in un contesto che gli permetteva di giustificare il porto della stessa.\La sentenza dedica ampio spazio alla ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato, che ha sempre sostenuto che il colpo fosse partito accidentalmente mentre stava pulendo la pistola. Tuttavia, questa versione è stata definita “fumosa, approssimativa, ipotetica” dai giudici, costruita nel tentativo di accreditare la tesi dello sparo involontario. La Corte ha constatato che tale narrazione non ha trovato “validi e puntuali riscontri esterni”, né nelle consulenze difensive né negli elementi oggettivi emersi nel corso del processo. Al contrario, è stata “sconfessata da una serie di rilievi in senso negativo”, confermando l'inaffidabilità delle dichiarazioni dell'imputato. La dinamica dell'omicidio, secondo la Corte, è univoca: il colpo di pistola è stato “deliberatamente sparato dall’imputato contro la vittima”, che si trovava a poca distanza dall'arma senza interagire né con essa né con lo sparatore. A rafforzare il quadro accusatorio, i giudici hanno evidenziato il comportamento processuale dell'imputato, descrivendo una “strategia difensiva maliziosa”. L'ex comandante avrebbe fin da subito cercato di attribuire alla vittima la responsabilità della propria morte, sfruttando la sua fragilità psichica per sostenere la propria difesa. La Corte d’Assise ha quindi emesso una condanna severa, basata sull'analisi minuziosa delle prove e sulla valutazione del comportamento processuale dell'imputato.\In un altro contesto, l’Ats Città Metropolitana di Milano lancia la campagna “Note di Prevenzione” per promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il progetto si avvale dell'immagine di “un'orchestra della sicurezza”, dove ogni strumento rappresenta un elemento di prevenzione e di adozione di buone pratiche. Quando tutti gli strumenti suonano insieme, si genera una “sinfonia di attenzione e professionalità”, volta a rendere più sicuri i luoghi di lavoro. L'iniziativa sottolinea che ogni soggetto coinvolto è parte attiva del sistema di sicurezza, con l'obiettivo di trasformare l’impegno individuale in un risultato collettivo. Silvano Casazza, direttore generale di Ats Città Metropolitana di Milano, spiega che “Note di prevenzione” intende affermare con forza l'importanza della prevenzione come strumento principale per tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro. Ogni comportamento corretto e ogni scelta consapevole contribuiscono a prevenire infortuni e a proteggere i lavoratori. La campagna prevede un video spot dedicato e videoclip trasmessi su tv locali e canali social, con l’attore Lillo Petrolo alla guida dell’orchestra. È stata creata anche una pagina web dedicata, dove è possibile consultare materiale informativo e interagire con un agente conversazionale multilingua che fornisce risposte in materia di igiene e sicurezza sul lavoro





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