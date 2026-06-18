Ergastolo per Vasile Frumuzache: condannato per l'omicidio di Ana Maria Andrei e Maria Denisa Paun

La Corte d'assise di Firenze ha condannato Vasile Frumuzache all'ergastolo con isolamento per l'omicidio di due sue connazionali, Ana Maria Andrei e Maria Denisa Paun. L'uomo, un vigilante romeno di 33 anni, è stato trovato colpevole di due omicidi commessi nel 2024 e 2025 a Montecatini Terme e Prato.

La Corte d'assise di Firenze ha condannato Vasile Frumuzache all'ergastolo con isolamento per l'omicidio di Ana Maria Andrei e Maria Denisa Paun . L'uomo, un vigilante romeno di 33 anni, è stato trovato colpevole di due omicidi commessi nel 2024 e 2025 a Montecatini Terme e Prato.

La sentenza è stata letta poco prima delle 15 di giovedì 18 giugno 2026, dopo che la Corte si era ritirata in camera di consiglio intorno alle 10. Frumuzache è rimasto impassibile durante la lettura della sentenza, mentre la sua moglie e i familiari delle vittime hanno mostrato emozione in aula. La condanna all'ergastolo è stata chiesta dall'accusa, che aveva accusato Frumuzache di aver ucciso due sue connazionali.

Le indagini sono partite a seguito della scomparsa di Denisa Paun tra il 15 e il 16 maggio 2025, e hanno portato all'individuazione di Frumuzache, che ha confessato il delitto. Successivamente, l'uomo ha ammesso anche di aver ucciso Ana Maria Andrei, la cui scomparsa era stata segnalata l'1 agosto 2024. Il corpo di Denisa Paun è stato ritrovato in un terreno a Montecati, mentre quello di Ana Maria Andrei è stato trovato non lontano da quello di Denisa.

La polizia ha scoperto l'auto di Ana Maria nel box della casa di Frumuzache a Monsummano, il che ha portato all'arresto dell'uomo. La Corte ha ritenuto che Frumuzache fosse colpevole di entrambi i delitti e ha inflitto la massima pena possibile, l'ergastolo con isolamento. La sentenza è stata accolta con emozione dai familiari delle vittime, mentre Frumuzache è rimasto impassibile. La Corte ha motivato la sentenza sottolineando la gravità dei delitti e la colpevolezza dell'uomo.

La sentenza è stata letta poco prima delle 15 di giovedì 18 giugno 2026, e ha portato a un forte senso di giustizia tra i presenti in aula





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