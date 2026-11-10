Eric Zemmour conferma la candidatura alle elezioni presidenziali francesi

Il leader di Reconquete Eric Zemmour annuncia ufficialmente la sua corsa per l'Eliseo nel 2027, puntando sul voto conservatore.

Eric Zemmour ha confermato martedì che si presenterà come candidato alle prossime elezioni presidenziali francesi previste per il prossimo anno. Il politico noto per le sue posizioni anti-islamiche e anti-immigrazione ha annunciato la decisione durante un'intervista alla rete televisiva TF1.

Zemmour punta al voto conservatore

Lo leader del partito Reconquete ha dichiarato esplicitamente: Posso confermarvi che sarò effettivamente candidato alle elezioni presidenziali. Ha aggiunto che la sua motivazione principale è preservare una Francia che sia francese e garantire che il futuro del paese rimanga francese. Questa dichiarazione segna il suo ritorno ufficiale nella gara per la massima carica dello Stato.

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Storia politica e condanna penale

Eric Zemmour, ex giornalista e commentatore televisivo molto noto, aveva già partecipato alle elezioni del 2022 ottenendo il sette percento dei voti al primo turno. La sua carriera politica è stata segnata anche da controversie legali, inclusa una condanna penale nel duemila venti per aver definito le donne e gli uomini musulmani che indossano abiti religiosi tradizionali come parte di un'invasione e di una colonizzazione.

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Sondaggi e rivalità politiche

Un sondaggio pubblicato lunedì ha mostrato che la leader di estrema destra Marine Le Pen e il rivale di estrema sinistra Jean-Luc Mélenchon hanno consolidato il loro vantaggio nelle intenzioni di voto. Questi dati indicano una forte polarizzazione dell'elettorato francese in vista della campagna elettorale del duemilaventisette. La posizione di Zemmour si inserisce in questo scenario competitivo dove i candidati cercano di distinguersi su temi identitari e sociali.

Impatto sulle elezioni future

L'annuncio di Eric Zemmour aggiunge un nuovo attore dinamico alla scena politica francese. La sua presenza potrebbe influenzare la distribuzione dei voti tra i candidati di destra e di estrema destra. Gli osservatori politici stanno monitorando attentamente come questa mossa strategica possa alterare gli equilibri previsti nei sondaggi elettorali.