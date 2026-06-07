Eriksen colpito da nuovo malore in Danimarca-Ucraina: il pacemaker lo salva, ma l'Italia resta off limits

Il centrocampista danese Christian Eriksen ha accusato un malore durante l'amichevole con l'Ucraina, cinque anni dopo l'arresto cardiaco agli Europei 2021. Salvato dal pacemaker, le sue condizioni sono buone. Non potrà però giocare in Italia a causa del protocollo medico che vieta l'idoneità con defibrillatore sottocutaneo.

Il centrocampista danese Christian Eriksen ha accusato un nuovo malore durante l'amichevole tra Danimarca e Ucraina , cinque anni dopo il grave arresto cardiaco subito durante gli Europei del 2021.

Stavolta, grazie al pacemaker impiantato dopo quell'episodio, le conseguenze sono state meno gravi: Eriksen è crollato a terra, ma l'incontro è stato interrotto e poi sospeso senza che si verificassero le scene drammatiche viste nel 2021. Quel giorno, il 12 giugno 2021, durante Danimarca-Finlandia, il giocatore allora dell'Inter si era improvvisamente accasciato, suscitando timori per la sua vita. L'intervento dei compagni, di Simon Kjaer in primis, e dei sanitari, con l'uso del defibrillatore, era risultato decisivo.

Dopo sette mesi di stop e l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo, Eriksen era tornato a giocare in Inghilterra con il Brentford, per poi trasferirsi al Manchester United, dove aveva vissuto tre stagioni di successi vincendo una FA Cup e una Coppa di Lega. Successivamente, dopo una breve parentesi al Wolfsburg, aveva firmato con una nuova squadra. Il nuovo episodio, avvenuto il 7 giugno, ha riportato alla mente quelle immagini.

Tuttavia, le condizioni del trentaquattrenne sono risultate subito meno allarmanti: è uscito dal campo camminando autonomamente. Il pacemaker ha funzionato correttamente, evitando probabilmente un altro arresto cardiaco. I medici hanno confermato che Eriksen sta bene, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per capire la causa del malore. Il commissario tecnico della Danimarca ha riferito che il giocatore ha chiesto di salutare tutti.

Rimane l'incognita sul suo futuro calcistico, ma una cosa è certa: Eriksen non potrà più giocare in Italia. Il protocollo medico italiano, infatti, vieta l'idoneità sportiva a chi porte un defibrillatore sottocutaneo, per il rischio di traumi al dispositivo in caso di contrasti. Questo è lo stesso motivo per cui anche il calciatore italiano Edoardo Bove, dopo il malore accusato in una partita di Serie A, ha potuto proseguire la carriera solo all'estero, al Watford.

Per Eriksen, che ha vissuto una carriera straordinaria tra Inter, Tottenham, United e nazionale, la possibilità di tornare a giocare nel campionato italiano è preclusa per ragioni di sicurezza. Ora si valuterà se proseguire o meno l'attività agonistica, sempre con il monitoraggio dei medici. La comunità calcistica si è detta sollevata per l'esito positivo dell'episodio, ricordando l'importanza di avere dispositivi medici e personale sanitario pronto in campo.

Il titolo della notizia potrebbe essere: Eriksen colpito da nuovo malore in Danimarca-Ucraina: il pacemaker lo salva, ma l'Italia resta off limits. La descrizione sintetica: Il centrocampista danese Christian Eriksen ha accusato un malore durante l'amichevole con l'Ucraina, cinque anni dopo l'arresto cardiaco agli Europei 2021. Salvato dal pacemaker, le sue condizioni sono buone. Non potrà però giocare in Italia a causa del protocollo medico che vieta l'idoneità con defibrillatore sottocutaneo.

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