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Erin Brockovich sfida i giganti dell'Intelligenza Artificiale

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Erin Brockovich sfida i giganti dell'Intelligenza Artificiale
Erin BrockovichIntelligenza ArtificialeData Center
📆5/27/2026 11:33 AM
📰leggoit
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L'attivista statunitense Erin Brockovich ha lanciato un portale per monitorare gli impianti di data center e spingere i cittadini a denunciare l'impatto ambientale di queste strutture.

Erin Brockovich sfida i giganti dell' Intelligenza Artificiale : 'Le comunità parlino apertamente, segnalate i data center '. L'attivista statunitense ha lanciato un portale per monitorare gli impianti di data center e spingere i cittadini a denunciare l'impatto ambientale di queste strutture.

La mappa interattiva punta a fare trasparenza sulle infrastrutture attualmente in via di sviluppo sul suolo americano. Erin Brockovich si è sposata con un movimento di protesta sempre più diffuso contro i data center, che ha bloccato investimenti per circa 98 miliardi di dollari nel 2025. La vera 'eroina di Hollywood' è tornata, e la sua nuova sceneggiatura si scrive sul web

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Erin Brockovich Intelligenza Artificiale Data Center Ambiente Tecnologia

 

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