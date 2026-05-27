L'attivista statunitense Erin Brockovich ha lanciato un portale per monitorare gli impianti di data center e spingere i cittadini a denunciare l'impatto ambientale di queste strutture.

Erin Brockovich sfida i giganti dell' Intelligenza Artificiale : 'Le comunità parlino apertamente, segnalate i data center '. L'attivista statunitense ha lanciato un portale per monitorare gli impianti di data center e spingere i cittadini a denunciare l'impatto ambientale di queste strutture.

La mappa interattiva punta a fare trasparenza sulle infrastrutture attualmente in via di sviluppo sul suolo americano. Erin Brockovich si è sposata con un movimento di protesta sempre più diffuso contro i data center, che ha bloccato investimenti per circa 98 miliardi di dollari nel 2025. La vera 'eroina di Hollywood' è tornata, e la sua nuova sceneggiatura si scrive sul web





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