Erin Patterson presenta ricorso all'Alta Corte australiana dopo aver ricevuto l'ergastolo senza libertà condizionale per l'omicidio della famiglia suocera.

Erin Patterson ha presentato una richiesta formale di appello all'Alta Corte dell' Australia, l'ultimo baluardo legale per la donna condannata per l'omicidio di tre membri della famiglia del marito. L'appello, depositato venerdì, mira a contestare la sentenza definitiva che ha stabilito l'ergastolo senza possibilità di grazia per i reati commessi a Leongatha.

Il contesto dell'omicidio e le vittime

La Patterson è stata trovata colpevole di aver avvelenato la suocera Gail Patterson, il suocero Donald Patterson e la sorella di Gail, Heather Wilkinson, servendo loro un pasto a base di filetti alla Wellington contaminato con funghi velenosi. L'episodio si è verificato nel 2023 nella residenza della Patterson nella città di Leongatha, situata a circa 135 km a sud-est di Melbourne, un centro abitato di circa 6.000 residenti. La Patterson è stata anche condannata per il tentato omicidio di Ian Wilkinson, marito di Heather, che è sopravvissuto al pasto avvelenato.

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Rifiuto della Corte d'Appello del Victoria

Questa nuova mossa legale segue il recente diniego avanzato dalla Corte d'Appello della Corte Suprema del Victoria, che il mese scorso ha respinto il tentativo della Patterson di annullare la sua condanna. L'Alta Corte rappresenta ora l'unica possibilità restante per la donna di impugnare il verdetto, chiudendo di fatto il percorso giudiziario ordinario. La Patterson ha mantenuto la propria innocenza per tutto il procedimento, sostenendo che le morti fossero il risultato di incidenti accidentali piuttosto che di un omicidio premeditato.

Argomentazioni legali dell'Alta Corte

I documenti ufficiali del tribunale rivelano che la richiesta presentata alla più alta corte del paese si basa su motivi simili a quelli sollevati in precedenza presso la Corte Suprema. Gli avvocati della Patterson sostengono che la Corte d'Appello abbia applicato erroneamente i principi secondo cui la giustizia non deve solo essere fatta, ma deve anche essere percepita come tale. Tra le contestazioni figurano richieste di esclusione di alcune prove presentate durante il processo e la questione relativa all'ospitalità della giuria.

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I legali affermano che la sistemazione accidentale della giuria nello stesso hotel di altre persone coinvolte nel caso abbia indebitamente compromesso l'imparzialità del verdetto finale. Queste argomentazioni mirano a dimostrare che l'integrità del processo è stata inficiata da fattori esterni che avrebbero potuto influenzare il giudizio dei membri della giuria. La difesa cerca di sfruttare ogni possibilità legale per ottenere un nuovo esame della causa.

Sentenza storica e conseguenze

Inizialmente, la Patterson era stata condannata all'ergastolo con un periodo minimo di 33 anni prima di poter essere presa in considerazione per la libertà condizionale. Tuttavia, la procura ha presentato ricorso contro questa sentenza, sostenendo che la pena fosse inadeguata rispetto alla gravità dei reati commessi contro la famiglia. La Corte Suprema dello Stato del Victoria ha accolto il ricorso della procura, rivedendo la pena in modo più severo.

Di conseguenza, la Patterson è stata condannata all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Questa decisione segna un evento storico nel sistema giudiziario australiano, rappresentando solo la seconda volta nella storia del paese che una sentenza così severa viene emessa nei confronti di una donna. La condanna riflette la determinazione delle autorità giudiziarie nel punire con la massima severità possibile i casi di violenza domestica e omicidio premeditato.

Impatto mediatico e seguito nazionale

Il processo, che si è svolto nella vicina città di Morwell, è durato 11 settimane e ha attirato l'attenzione di tutto il mondo, diventando uno dei casi criminali più discussi in Australia negli ultimi anni. La gravità e le peculiarità del caso hanno generato un interesse pubblico senza precedenti, influenzando il dibattito nazionale sulla giustizia e sulla violenza intrafamiliare.

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Il riscontro mediatico è stato tale da ispirare la creazione di numerosi podcast e libri che analizzano le dinamiche del caso. Questo seguito culturale ha mantenuto alta l'attenzione pubblica sulla vicenda, rendendo l'esito dell'appello all'Alta Corte un evento di grande rilevanza sociale e legale per la comunità australiana.