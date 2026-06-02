Erminia ha 107 anni, ma il rimborso delle tasse arriverà solo tra tre anni

La donna di 107 anni ha un credito di 4mila euro con il Fisco che verrà restituito solo quando avrà raggiunto l'età di 110 anni.

Erminia ha 107 anni, ma il rimborso delle tasse arriverà tra tre anni. La donna, residente in una casa di riposo a Calambrone, in Toscana, è destinataria di un credito di 4mila euro con il Fisco .

Il problema è che lo Stato restituirà la cifra solo quando Erminia avrà raggiunto l'età di 110 anni. La causa del ritardo è la presentazione del documento rispetto alla scadenza. Due legali stanno lavorando per cercare di accelerare i tempi della pratica. La donna ha risposto alla notizia del rinvio dicendo: 'Intanto arrivo a 120 anni e poi vediamo'.

La sua vita è stata segnata dagli eventi della seconda guerra mondiale. Durante l'occupazione della Venezia Giulia, la donna ha salvato la vita al marito catturato dai partigiani jugoslavi e destinato alla foiba di Basovizza. Approfittando di una distrazione dei guardiani, gli ha lanciato un soprabito bianco per permettergli di confondersi tra la folla e fuggire. Erminia ha anche posizioni ben precise sul piano politico e non ha mai saltato un appuntamento elettorale.

Ha votato per Giorgio Almirante e ora per Giorgia Meloni. Inoltre, è a favore del referendum sulla giustizia. La sua abitudine alimentare è l'aglio a colazione, che assume anche dopo aver raggiunto l'età di 103 anni





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