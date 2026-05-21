Ero in guerra ma non lo sapevo la ricerca di verità e giustizia a Pizzolungo

Il film di Stefano Marcocci racconta la lotta di Torregiani per scoprire i responsabili di una strage mafiosa a Pizzolungo, il dolore di una famiglia e la determinazione di una comunità che chiede giustizia.

Il romanzo visivo “Ero in guerra ma non lo sapevo” affronta una vicenda drammatica che ha scosso la comunità di Pizzolungo , frazione di Trapani , dove la violenza mafiosa ha lasciato ferite profonde e inesplorate.

Il protagonista è Torregiani, interpretato da Francesco Montanari, un uomo che rifiuta di sottomettersi alla brutalità e che decide di intraprendere un percorso giudiziario per cercare risposte. La mattina di quel giorno, Torregiani si mette alla guida di una vettura blindata per recarsi al tribunale, consapevole dei rischi ma spinto dalla necessità di far emergere la verità.

Nei pressi della strada provinciale, a pochi metri di distanza, è visibile l’auto della casalinga Barbara Costa, impegnata a trasportare i suoi figli gemelli verso la scuola. Il loro tragico incontro con la violenza ha avuto un ruolo cruciale: il veicolo di Barbara è stato impiegato come scudo, offrendo un’inaspettata protezione a Torregiani durante il tragitto verso la sede giudiziaria.

Il caso che ha portato alla narrazione è legato a una strage che, secondo le investigazioni iniziali, presenta evidenti tracce di una matrice mafiosa. Nonostante i lunghi processi, le numerose testimonianze raccolte e gli sforzi degli inquirenti, i mandanti e gli esecutori di quel delitto non sono ancora stati pienamente identificati. La domanda rimane sospesa: chi ha ordinato e chi ha effettivamente compiuto l’attacco?

La condanna dei veri responsabili è ancora un obiettivo da raggiungere, e la vicenda continua a tormentarci con il suo senso di impunità. In una recente intervista, i rappresentanti della famiglia di Barbara hanno espresso il loro desiderio di vedere giustizia per Barbara, Salvatore e Giuseppe, affermando la necessità di conoscere le motivazioni dietro l’omicidio di Carlo Palermo, giudice che nel corso del processo è stato minimamente menzionato ma la cui morte rimane avvolta nel mistero.

Il regista Stefano Marcocci, insieme a Domenico Tomasetti e Fabrizio Coniglio, ha descritto lo stato d’animo della comunità come un misto di dolore inconsolabile e speranza ostinata. Il film mostra Il dolore di una madre che ha perso i propri figli, la determinazione di un uomo che ha perso il marito e la lotta di una generazione che cresce consapevole delle proprie radici, pur cercando di non farsi sopraffare dall’oscurità.

Margherita, la figlia di Barbara, incarna la consapevolezza di una nuova generazione che non vuole dimenticare, ma che vuole anche costruire un futuro libero dalla paura. La narrazione di Montanari e del cast si concentra su un padre che, pur avendo perso tutti gli affetti, non si arrende nella ricerca della verità, dimostrando che la resilienza può diventare un’arma potente contro l’oppressione.

In conclusione, “Ero in guerra ma non lo sapevo” non è solo un racconto di violenza, ma un appello a una società che deve riconoscere i propri errori e mantenere viva la speranza di una giustizia piena. La vicenda di Pizzolungo rimane un monito per l’intera Italia, ricordando che la memoria collettiva e la determinazione di chi ha subito non possono essere cancellate.

Il messaggio finale invita i cittadini a non chiudere gli occhi di fronte alle ingiustizie, a chiedere risposte e a sostenere chi lotta per la verità, perché solo così si potrà spezzare il cerchio della violenza e ricostruire una comunità più equa e solidale





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