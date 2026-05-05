"Ero la colpevole perfetta": Katharina Miroslawa si difende e riapre il caso Mazza

Katharina Miroslawa, condannata per l'omicidio di Carlo Mazza, rilascia una nuova intervista in cui si dichiara innocente e sottolinea elementi a suo dire trascurati dai processi. Ripercorriamo la storia di un caso giudiziario complesso e controverso.

Katharina Miroslawa , rilasciando una lunga intervista, si definisce la colpevole perfetta, una donna senza scrupoli disposta a uccidere per denaro. Sottolinea con amarezza come la sua immagine pubblica, legata al lavoro in un night club, abbia contribuito a dipingerla come una figura negativa, suggerendo che una casalinga avrebbe suscitato meno interesse e sospetti.

Durante la conversazione, Miroslawa insiste su dettagli che a suo dire sono stati ignorati durante i processi, come l'acquisto di due costumi da bagno in Germania, che secondo lei avrebbero dovuto dimostrare la sua intenzione di tornare in Italia per trascorrere delle vacanze con Carlo Mazza. Afferma che quel costume avrebbe potuto essere una prova tangibile del suo desiderio di riallacciare i rapporti, sottolineando come la sua esistenza sia stata riconosciuta solo in quanto beneficiaria di una polizza assicurativa sulla vita di Mazza.

La giornalista, tuttavia, ribatte che la sua esistenza è legata al movente dell'omicidio. Miroslawa continua a sostenere che il costume da bagno rivela molto più di quanto emerso dai processi. L'intervista si conclude con un giudizio sospeso da parte della giornalista. Il caso ruota attorno alla relazione tra Katharina Miroslawa e Carlo Mazza, un imprenditore parmigiano benestante, erede di una fonderia e noto per la sua vita sociale attiva e le numerose relazioni.

La differenza d'età tra i due era significativa, con Mazza più grande di quasi trent'anni rispetto alla giovane ballerina che aveva conosciuto in un night club. La loro relazione era caratterizzata da passione, ma anche da un forte coinvolgimento economico. Mazza aveva stipulato diverse polizze vita, tra cui una considerevole, pari a un milione di lire, a favore di Katharina Miroslawa. Questo aspetto è diventato cruciale per gli inquirenti, che hanno individuato nel beneficio economico il movente principale dell'omicidio.

Mazza fu trovato morto nella sua auto e, inizialmente, si pensò a un malore. Tuttavia, l'autopsia rivelò la presenza di due colpi di pistola, trasformando il caso in un'indagine per omicidio. La vita privata di Mazza divenne quindi il fulcro delle indagini, portando gli investigatori a concentrarsi sulle sue relazioni, fino a giungere alla ballerina polacca, all'epoca ventitreenne. Le indagini iniziali si concentrarono sul marito di Katharina, Witold Kielbasinski, ma entrambi furono assolti nel primo processo per insufficienza di prove.

La svolta arrivò con nuove indagini e un secondo processo nel 1991, in cui la Corte d'Appello stabilì che l'omicidio era stato commesso da Witold su istigazione di Katharina, con la complicità del fratello di lei. Tuttavia, la sentenza fu annullata dalla Cassazione, che rinviò gli atti in appello.

Nel 1992, un secondo verdetto condannò Katharina Miroslawa e suo fratello a 21 anni e mezzo di carcere, e Witold a 24 anni, una sentenza che divenne definitiva con la conferma della Cassazione nel 1993. Katharina Miroslawa fuggì all'estero e visse sotto falsa identità per sette anni, prima di essere arrestata a Vienna nel 2000 ed estradata in Italia, dove scontò 12 anni di reclusione e uno in affidamento ai servizi sociali, beneficiando di diversi sconti di pena.

Anche quando il marito, nel 2007, confessò l'omicidio, attribuendolo a un atto di gelosia, la sua versione non fu ritenuta credibile. Nonostante ciò, Katharina Miroslawa ha sempre continuato a proclamare la sua innocenza. Nel 2019, tornò a Parma e depose fiori sulla tomba di Carlo Mazza, affermando di essere ancora innamorata di lui





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