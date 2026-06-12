Eros Gagliardi, il giovane calciatore morto in incidente: aveva sconfitto la miocardite post-Covid

Un ragazzo di 18 anni è morto a Milano dopo uno scontro tra un monopattino e un'auto. Eros Gagliardi era un promettente calciatore che aveva superato una miocardite post-Covid. La comunità è sotto shock.

Eros Gagliardi , un ragazzo di 18 anni, è morto la notte scorsa all'ospedale Niguarda di Milano per le ferite riportate in un incidente stradale. Stava viaggiando su un monopattino elettrico insieme a un amico, che era alla guida, quando si sono scontrati con un'auto in via dell'Innovazione, nel quartiere Bicocca, alla periferia nord della città.

L'impatto è stato violentissimo e per Eros non c'è stato nulla da fare: è spirato poco dopo il ricovero. L'amico, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, che dovrà accertare le responsabilità. Intanto, una comunità intera è sotto shock: Eros era un giovane pieno di vita, con un sogno nel cassetto: diventare un calciatore.

La notizia della sua morte ha sconvolto parenti, amici e compagni di squadra, che lo ricordano come un ragazzo solare e determinato. Il quartiere Bicocca, dove è avvenuto lo schianto, è diventato luogo di pellegrinaggio per tanti che vogliono lasciare un fiore o un messaggio di cordoglio. L'incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza dei monopattini elettrici, spesso utilizzati da giovani senza casco e in violazione del codice della strada. Eros non indossava il casco, come emerso dalle prime ricostruzioni.

La tragedia ha colpito profondamente anche il mondo del calcio dilettantistico milanese, dove il ragazzo era molto conosciuto e apprezzato per il suo talento e la sua grinta





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