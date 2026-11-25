Eros Ramazzotti e Federica Monacelli confermano la loro relazione. Scopri i dettagli sulle loro passioni, i tempi della storia e l'approvazione di Michelle Hunziker.

L'attesa è finalmente terminata per i fans di Eros Ramazzotti e Federica Monacelli. Il cantante italiano e l'imprenditrice ex pugile hanno dato il via ufficiale alla loro relazione, smentendo le voci di corridoio. La conferma è arrivata attraverso le pagine del settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato scatti esclusivi. Le immagini ritraggono la coppia mentre si scambia baci e gesti di tenerezza. Questa pubblicazione pone fine ai periodici indiscrezioni che hanno accompagnato i due negli ultimi mesi.

La cronaca delle indiscrezioni sulla coppia

Prima della pubblicazione ufficiale, il giornalista Gabriele Parpiglia aveva lanciato l'indiscrezione. Aveva anticipato l'avvicinamento tra Eros Ramazzotti e Federica Monacelli. Il cantante ha 63 anni e Federica ne ha 36. Successivamente, anche il settimanale Oggi ha reso pubbliche alcune fotografie. Le foto mostravano la coppia che si abbracciava con molta complicità. Non c'era però una conferma diretta dai diretti interessati. Il giornalista Alberto Dandolo aveva scritto che forse Eros sarebbe stato messo al tappeto dalla nuova compagna.

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Passione per i cavalli e approvazione familiare

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, una passione condivisa ha unito i due. La loro intesa è favorita dall'amore per i cavalli. Anche Michelle Hunziker, ex compagna storica del cantante, ha accolto la nuova frequentazione. Michelle è la madre di Aurora, figlia di Eros. Aurora è attualmente concorrente di Ballando con le Stelle. Il settimanale riferisce che Michelle approva la relazione. Questo aspetto è importante per la serenità della famiglia del cantante.

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Il percorso sportivo e imprenditoriale di Federica

Federica Monacelli è un personaggio complesso e affascinante. È originaria di Milano ed ha 36 anni. La sua carriera nel pugilato è iniziata molto presto. Come ricostruito da Gabriele Parpiglia, il debutto sul ring risale al 2011. A soli 22 anni aveva già disputato 11 incontri. Ha ottenuto 10 vittorie in quel periodo. Nel 2012 ha conquistato il titolo di campionessa nazionale universitaria. La sua carriera sportiva l'ha portata fino alla Nazionale italiana.

Bilancio sportivo e progetto Victoria Project

Dopo il successo in Nazionale, Federica ha fatto una scelta di vita. Ha scelto di dare priorità agli studi in economia. Questo ha causato uno stop nel pugilato di oltre un anno. Lo stop è stato causato da un infortunio al ginocchio. Nel 2024 ha annunciato il suo ritorno alle competizioni. Accanto allo sport, ha costruito una carriera di imprenditrice. È impegnata nel progetto Victoria Project. Il progetto mira all'empowerment femminile. Propone anche corsi per aziende sul suo sito personale.