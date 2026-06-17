Eros Ramazzotti e Francesca Tocca: l'invito vip al concerto di Roma e i rumors su una possibile liaison

Durante il concerto di Eros Ramazzotti allo Stadio Olimpico di Roma, Francesca Tocca è apparsa nella sezione VIP su invito diretto del cantante, secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia. La notizia, che sottolinea lo status sentimentale single di entrambi, alimenta le voci su un possibile riavvicinamento.

Martedì 16 giugno Eros Ramazzotti ha portato"Una Storia Importante World Tour" allo Stadio Olimpico di Roma per una delle tappe più attese dei suoi concerti.

Circa 42mila i fan che lo hanno accolto con un lunghissimo applauso già prima dell'inizio dello spettacolo e tra loro c'è stata anche Francesca Tocca, sugli spalti insieme ai genitori per assistere allo show del cantante. Alcuni momenti della serata sono stati condivisi dalla ballerina tra le sue storie Instagram, ma all'indomani dell'evento, Gabriele Parpiglia ha reso noto un dettaglio rimasto decisamente più riservato rispetto alla condivisione social.

Stando a quanto riportato nella sua newsletter, infatti, Francesca Tocca sarebbe comparsa nella parte del concerto riservata ai vip su invito diretto del cantante.

"Il 16 giugno a Roma, al concerto di Eros Ramazzotti si è fermato il fiato del pubblico quando nella parte riservata agli inviti vip è apparsa Francesca Tocca, che noi abbiamo sorpreso proprio poco prima dell'ingresso", fa sapere Parpiglia pubblicando anche una foto:"L'invito arrivava direttamente dal cantante, che è tornato single dopo la fine della storia con Dalila". A concludere un post scriptum indicativo:"P.S. : anche la Tocca è single".

Particolare che apre a possibili risvolti richiamando la liberta sentimentale di Eros come di Francesca. Eros Ramazzotti, 62 anni, non ha più presentato alcuna fidanzata ufficiale dopo la modella e organizzatrice di eventi con cui ha fatto coppia dal 2022 fino alla rottura definitiva, avvenuta nell'autunno del 2024.

Prima di lei è stato sposato con Marica Pellegrinelli da cui ha avuto due figli, e Michelle Hunziker, madre della figlia Aurora.con il marito e collega Raimondo Todaro, padre di sua figlia Jasmine. Già nel 2020 la coppia aveva affrontato una forte crisi e quindi una separazione, durante la quale Francesca aveva avuto una relazione con il ballerino Valentin Dumitru, allora allievo nel programma Amici di Maria De Filippi. Nel 2021 il ritorno insieme fino alla rottura definitiva ch





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