Novità sulla relazione tra Eros Ramazzotti e la pugile Federica Monacelli. Dettagli, foto e reazioni della famiglia e dei colleghi sul nuovo amore.

Eros Ramazzotti, cantante italiano di 63 anni, sembra aver ritrovato la serenità amorosa dopo anni di vita privata sotto i riflettori. Nuove conferme arrivano dal settimanale Oggi, disponibile in edicola dal 19 novembre, che presenta fotografie esclusive della coppia. Le immagini mostrano i due che si scambiano baci e abbracci, rivelando una complicità naturale.

Nuove foto e dichiarazioni ufficiali

La storia d'amore era stata inizialmente lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia, ma ora i dettagli si fanno più concreti. Alberto Dandolo, giornalista e scrittore, ha commentato la situazione definendo la pugile come la donna capace di mettere al tappeto Eros nel senso positivo del termine. La relazione non è stata ufficialmente confermata da Eros Ramazzotti o Federica Monacelli, ma le prove visive sono forti.

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Passo generazionale e punti in comune

La differenza di età tra i due potrebbe sembrare un ostacolo, ma Fabio Caressa sostiene che l'Italia sia un Paese di vecchi e che la gavetta sia importante per i giovani. Federica Monacelli, formatrice italiana di 36 anni originaria di Milano, condivide con il cantante la passione per i cavalli. Questo interesse comune potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale nell'avvicinarli, creando un terreno solido per la loro frequentazione.

Approvazione di Michelle Hunziker

Un aspetto interessante della vicenda riguarda la reazione di Michelle Hunziker, ex compagna storica del cantante e madre di sua figlia Aurora. Aurora, oggi concorrente di Ballando con le Stelle, sembra aver accolto con favore la nuova relazione. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Michelle approva la frequentazione, segnando un momento di serenità anche per il suo ex marito.

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La carriera sportiva di Federica Monacelli

Federica Monacelli ha alle spalle una carriera sportiva iniziata giovanissimamente. Ha fatto il suo debutto sul ring nel 2011, e a soli 22 anni aveva già disputato 11 incontri, conquistando 10 vittorie. Nel 2012 ha vinto il titolo di campionessa nazionale universitaria e ha raggiunto la Nazionale, per poi scegliere di prioritizzare gli studi in economia.

Ritorno in attività e progetti sociali

Un infortunio al ginocchio ha fermato la sua carriera per oltre un anno, ma nel 2024 è arrivato l'annuncio del suo rientro. Oltre all'attività sportiva, Monacelli è legata al progetto Victoria Project per l'empowerment femminile. Propone corsi per aziende sul suo sito personale, dimostrando un forte impegno sociale. La sua figura emerge come quella di una donna moderna, determinata e capace di bilanciare sport, studio e attivismo.