Eros Ramazzotti in lacrime: ricorda il papà Rodolfo e canta Un'emozione per sempre

La notizia della morte di Sara Ceccantini ha lasciato tutti a bocca aperta. I messaggi del compagno hanno lasciato tutti a bocca aperta. La nonna di Sara si è sfogata sui social, dicendo che la nipote diceva di saper fare la madre.

Eros Ramazzotti ha ricordato il papà Rodolfo nella serata di martedì 16 giugno 2026, in lacrime, e poi ha cantato la canzone Un'emozione per sempre.

Allo stadio Olimpico, 42mila persone hanno applaudito e si sono commossi. Mentre la notizia della morte di Sara Ceccantini, una ragazza di 24 anni, si è diffusa, i messaggi del compagno hanno lasciato tutti a bocca aperta. La vita di Sara Ceccantini è stata spezzata a Mykonos, e i funerali della figlia sono stati seguiti anche da Emanuela Aiello. La nonna di Sara si è sfogata sui social, dicendo che la nipote diceva di saper fare la madre.

Intanto, le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto di martedì 16 giugno 2026 sono state annunciate. Chiara Ferragni ha fatto ritorno alla normalità, ma ha anche lanciato un messaggio di ringraziamento a chi è rimasto al suo fianco, anziché scappare. Natalia Paragoni è stata immortalata al mare con le sue figlie Ginevra e Beatrice, e ha parlato della serenità che si è trovata nonostante la malattia. Raoul Bova si prepara alla proposta di matrimonio a Beatrice Arnera?

L'attore ha acquistato un anello di diamanti prima delle vacanze in Sicilia. Chiara Guerra è stata uccisa con 20 coltellate dal nipote 17enne, che ha anche tentato di dare fuoco al suo corpo. Nessun 6 né 5+, ma cinque 5 da 37 mila euro. Leonardo Fioravanti ha scritto la storia del surf, diventando il primo atleta italiano a vincere il Championship Tour della WSL Mondiali 2026.

La classifica di tutti i gironi è stata rivelata, e la sorpresa è stata l'Australia. La Scozia ha guidato il girone del Brasile Mondiali 2026, mentre la Svezia ha battuto la Tunisia con un risultato di 5-1. La Costa d'Avorio ha vinto contro l'Ecuador con un gol dell'ex Atalanta Diallo. Una bambina di 7 anni è morta mentre giocava in spiaggia, e si è deciso di effettuare un'autopsia per determinare la causa della morte.

La bambina aveva problemi di salute. Donald Trump ha festeggiato i suoi 80 anni con un incontro MMA alla Casa Bianca, e si è presentato anche Ibrahimovic. Un lottatore ha urlato che Michelle Obama è un uomo. In Calabria, un ragazzo di 24 anni è morto in un incidente in moto, che è finito contro un muretto.

Oliver Tree è morto nello scontro tra due elicotteri, e il video dell'incidente è stato rivelato. La collisione in volo, lo schianto al suolo e l'esplosione hanno lasciato tutti a bocca aperta





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