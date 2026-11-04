Eros Ramazzotti, indiscrezione su Federica Monacelli: la pugile milanese

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, Eros Ramazzotti avrebbe ritrovato l'amore con Federica Monacelli, pugile e formatrice di 36 anni. Dettagli sul profilo.

Il cantante italiano Eros Ramazzotti, attualmente quarantatré anni, sarebbe tornato a innamorarsi. Le indiscrezioni più recenti, lanciate dal giornalista Gabriele Parpiglia, suggeriscono che il musicista non sia più single. Il suo cuore sembrerebbe essere nuovamente legato a Federica Monacelli, una figura emergente nel panorama sportivo e formativo nazionale.

Chi è Federica Monacelli pugile e formatrice

Federica Monacelli ha 36 anni ed è originaria di Milano. La sua carriera principale si snoda nell'ambito del pugilato, dove vanta un'esperienza consolidata sul ring. Secondo quanto ricostruito da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter personale, l'esordio ufficiale della pugile risale all'anno 2011. A soli ventidue anni, già aveva collezionato undici match disputati, ottenendo dieci vittorie al proprio attivo.

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La crescita sportiva di Monacelli ha registrato tappe importanti nei primi anni duemila. Nel 2012, ha conquistato il titolo di campionessa nazionale universitaria. Questo successo le ha aperto le porte per rappresentare la Nazionale italiana. Tuttavia, la scelta strategica successiva ha privilegiato gli studi in economia rispetto alla continuazione della carriera agonistica ad alto livello.

Il percorso atletico ha subito una battuta d'arresto significativa a causa di un infortunio al ginocchio. Lesione che ha costretto la pugile a fermarsi per oltre un anno, interrompendo la sua progressione sportiva. Nonostante questa pausa forzata, il ritorno alle competizioni è stato annunciato ufficialmente nel 2024, segnando una nuova fase professionale.

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Impegno sociale e progetti femminili

Oltre all'attività agonistica, Federica Monacelli è impegnata in progetti dedicati all'emancipazione femminile. È legata al progetto Victoria Project, un'iniziativa focalizzata sull'empowerment delle donne. Propone corsi specifici per aziende, disponibili attraverso il suo sito personale dedicato. Questa duplice vocazione spazia tra sport e sviluppo personale professionale.

La figura di Monacelli emerge come quella di una donna moderna e poliedrica. Unisce la disciplina dello sport di contatto alla formazione aziendale. Il suo profilo attira l'attenzione mediatica non solo per i risultati sportivi, ma anche per l'impatto sociale delle sue iniziative. L'interesse pubblico verso il suo legame con Ramazzotti cresce rapidamente.

Storia sentimentale precedente con Hunziker

Quella con Federica Monacelli rappresenta una nuova pagina nella vita sentimentale di Eros Ramazzotti. Il cantante ha vissuto nel corso degli anni alcune storie d'amore importanti, spesso finite sotto i riflettori dei media. La più celebre rimane sicuramente quella con Michelle Hunziker. I due si sono conosciuti nel 1995, quando la showgirl aveva diciotto anni.

Loro si sono innamorati dando inizio a una relazione che ha fatto sognare il pubblico. Nel 1996 sono diventati genitori di Aurora. Nel 1998 sono convolati a nozze in una cerimonia pubblica. Il matrimonio è arrivato al capolinea nel 2002 con la separazione. Il divorzio è stato formalizzato nel 2009, ma negli anni il loro rapporto è sempre stato sereno.

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Nuove relazioni e figli

Dopo la fine del matrimonio con Hunziker, nella vita del cantante è arrivata Marica Pellegrinelli. La modella è stata conosciuta nel 2009. La coppia ha avuto due figli: Raffaella Maria nata il 2 agosto del 2011 e Gabrio Tullio, venuto a mondo il 14 marzo del 2015. I due si sono sposati nel 2014 con la prima cerimonia a Milano.

È seguita una festa in Piemonte per celebrare l'unione. Anche questa relazione, però, si è conclusa nel 2019. Più recentemente Ramazzotti ha vissuto una storia con Dalila Gelsomino. Con lei ha condiviso circa due anni di relazione. La loro separazione è diventata pubblica nel 2024. Adesso, a distanza di tempo, potrebbe esserci una nuova donna nella vita di Eros Ramazzotti.

Verifica delle indiscrezioni attuali

Tuttavia, per il momento tutto tace dai diretti interessati. Non ci sono conferme ufficiali né dichiarazioni pubbliche da parte di Eros Ramazzotti o Federica Monacelli. Le informazioni rimangono confinate nelle indiscrezioni giornalistiche e nelle newsletter private. L'opinione pubblica attende eventuali sviluppi per validare queste notizie.

La situazione attuale richiede cautela nell'interpretazione delle fonti. Il giornalista Gabriele Parpiglia fornisce dettagli specifici sul profilo di Monacelli. Questi elementi arricchiscono la narrazione ma necessitano di verifica indipendente. La comunità mediatica osserva con interesse l'evoluzione della vicenda.