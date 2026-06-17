Eros Ramazzotti: Roma si unisce in un coro unico per il cantante

Il cantante italiano Eros Ramazzotti ha fatto ritorno negli stadi, e Roma lo ha accolto con grande entusiasmo. Il forte legame tra l'artista e il suo pubblico è stato confermato durante il concerto, che ha visto migliaia di persone cantare ogni brano della scaletta. La band d'eccezione che ha accompagnato Eros sul palco ha reso lo show un viaggio musicale indimenticabile, che ha attraversato i successi senza tempo del cantante.

Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all'offerta economica equivalente. Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.

Noi e terze parti facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica). Per installare i cookie che garantiscono le funzionalità tecniche, non è necessario il tuo consenso.

Con il tuo consenso, noi e alcune tra- inserzionisti nonché intermediari del mercato pubblicitario di volta in volta coinvolti -, potremo mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Puoi liberamente conferire, rifiutare o revocare il consenso a tutti o alcuni dei trattamenti facendo click sul pulsante "Preferenze" sempre raggiungibile anche attraverso la nostra cookie policy.

In caso di rifiuto integrale o delle singole finalità necessarie all'erogazione di pubblicità e di contenuti personalizzati, potrai scegliere di aderire a un piano di abbonamento. Puoi acconsentire direttamente all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su "Accetta e continua" o rifiutarne l'uso e abbonarti facendo click su "Rifiuta e abbonati". Lo stadio capitolino si unisce in un coro unico per il cantante: due ore di grande musica tra hit storiche, successi recenti e momenti di pura commozione.

Roma ha accolto con entusiasmo il ritorno negli stadi di Eros Ramazzotti, confermando ancora una volta il forte legame che lo unisce al suo pubblico. Dall'inizio alla fine del concerto, migliaia di persone hanno cantato ogni brano della scaletta, trasformando lo show in una grande festa collettiva. Due ore ininterrotte di spettacolo hanno accompagnato gli spettatori in un viaggio musicale che ha attraversato i successi senza tempo di Eros Ramazzotti.

Ad accompagnare Eros sul palco una band d'eccezione: Luca Scarpa alla direzione musicale e alle tastiere insieme a Christian Rigano, Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre, Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni, Alessandro Lopane alla chitarra e ai cori, Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop ai cori. Il tour proseguirà il 20 giugno a Messina @ Stadio Franco Scoglio, il 23 giugno a Bari @ Stadio San Nicola





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eros Ramazzotti Concerto Musica Roma Stadio Pubblico Successi Band

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eros Ramazzotti in lacrime: ricorda il papà Rodolfo e canta Un'emozione per sempreLa notizia della morte di Sara Ceccantini ha lasciato tutti a bocca aperta. I messaggi del compagno hanno lasciato tutti a bocca aperta. La nonna di Sara si è sfogata sui social, dicendo che la nipote diceva di saper fare la madre.

Read more »

Giulio Berruti al matrimonio di Aurora Ramazzotti? 'Non ci sarà nei momenti cruciali'. La sua Michelle (ed Eros) dietro il motivo della decisioneL'indiscrezione sulla partecipazione alle nozze tanto attese del medico-attore, legato da qualche mese alla madre della futura sposa

Read more »

Eros Ramazzotti conquista l’Olimpico: emoziona il ricordo del padre con “Una canzone per sempre”Una grande festa con 42mila spettatori nella sua Roma: tutto l’Olimpico a cantare i successi senza tempo e i brani del nuovo album 'Una Storia Importante - Una Historia Importante'

Read more »

Eros Ramazzotti e Francesca Tocca: l'invito vip al concerto di Roma e i rumors su una possibile liaisonDurante il concerto di Eros Ramazzotti allo Stadio Olimpico di Roma, Francesca Tocca è apparsa nella sezione VIP su invito diretto del cantante, secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia. La notizia, che sottolinea lo status sentimentale single di entrambi, alimenta le voci su un possibile riavvicinamento.

Read more »