Eros Ramazzotti torna a San Siro dopo 28 anni: il concerto da record

Eros Ramazzotti è tornato a San Siro dopo 28 anni con un concerto da record che ha fatto cantare il pubblico di Milano. Lo show è stato un viaggio musicale nei successi senza tempo del cantante, con 24 hit e due ore ininterrotte di show. Eros ha raccontato tutta la sua storia musicale e personale dal palco, accendendo il pubblico.

Da Max Pezzali a Giorgia, fino alla dedica intima per la figlia Aurora, lo show da record di Eros Ramazzotti ha fatto cantare il pubblico di San Siro dopo 28 anni.

La notte magica e l'energia travolgente del cantante hanno dato il benvenuto allo stadio gremito.

'Un ritorno emozionato' ha detto Eros in apertura del concerto che ha dato il via al suo viaggio nei principali stadi italiani, parte del tour mondiale che continua a collezionare numeri da record: 7 date negli stadi italiani e oltre 70 show nei palasport di oltre 30 Paesi tra Europa, Nord America, Canada e America latina con oltre 550.000 spettatori. Un concerto dalla produzione internazionale ha preso forma attorno a un palco pensato per valorizzare al massimo la dimensione live con due passerelle che si aprono verso il pubblico per azzerare la distanza.

Cinque maxi schermi hanno regalato suggestioni per ogni brano animando con luci e colori una struttura di 480 mq, cuore pulsante di uno spettacolo pensato ad hoc per gli stadi e ancora più coinvolgente. Nel parterre ci sono le sedie, ma è quasi impossibile tenere a freno la gioia dei fan che finalmente hanno riaccolto Eros al Meazza. Ventiquattro hit, due ore ininterrotte di show, per un viaggio musicale nei successi senza tempo di Eros.

C'è tutta una vita dalle canzoni degli inizi fino ai brani tratti dall'ultimo album. Eros Ramazzotti compie 60 anni, tempo di bilanci: 'Il tempo è volato insieme ai miei sogni. La musica sarà presente e futuro.

' Centrale il messaggio di pace e speranza che Ramazzotti lancia più volte dal palco - 'L'amore e la pace sono le cose più importanti in questa vita,' dove Accoglienza, Tolleranza e Rispetto sono alcune delle parole che compongono un albero che avvolge il mondo. Tra i momenti più intensi dello show c'è, mentre sullo sfondo si susseguono immagini che richiamano il pianeta terra e cambiamento climatico, in un crescendo di musica ed emozioni.

Ramazzotti ha raccontato dal palco tutta la sua storia musicale e personale, accendendo il pubblico, italiano e straniero, che ha risposto con una coreografia che ha abbracciato tutto lo stadio per celebrare l'evento





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