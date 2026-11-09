Errore medico a Napoli: dottoressa condannata, la ASL Napoli 1 Centro non risarcisce la famiglia

Dopo un errore medico, una dottoressa è stata condannata a due anni in primo grado, ma la ASL Napoli 1 Centro non ha ancora risarcito la famiglia di Anna.

Un errore medico con conseguenze mortali è al centro di una vicenda giudiziaria che coinvolge una dottoressa condannata in primo grado e la ASL Napoli 1 Centro. Anna, morta a 59 anni per un'infezione da pneumococco fulminante, era stata visitata e dimessa poco prima del decesso, avvenuto il 18 gennaio 2019.

La famiglia di Anna, assistita dagli avvocati Angelo Pisani e Sergio Pisani, denuncia che il risarcimento non è ancora arrivato. Il caso è tornato al centro dell'attenzione dopo la sentenza pronunciata il 13 gennaio, con cui la dottoressa che aveva visitato la donna è stata condannata a due anni di reclusione.

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Come l'errore medico ha portato alla condanna della dottoressa

La condanna in primo grado a due anni di reclusione riguarda la dottoressa che aveva visitato Anna. Nelle motivazioni, il giudice ha evidenziato la gravità dell'omessa valutazione clinica.

Secondo il giudice, anche una semplice palpazione dell'addome avrebbe potuto far emergere la presenza del feto. I forti dolori addominali di Anna, legati a una gravidanza non riconosciuta, erano stati scambiati per una lombosciatalgia.

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Gli accertamenti medico-legali indicano che la tragedia poteva essere evitata con una diagnosi tempestiva, sia per Anna sia, forse, per il bimbo che portava in grembo. Anna era stata dimessa e due giorni dopo, il 18 gennaio 2019, è morta.

Il ritardo del risarcimento e la posizione dei legali

Gli avvocati Angelo Pisani e Sergio Pisani sostengono che la ASL Napoli 1 Centro non ha ancora risarcito la famiglia, nemmeno con un'offerta risarcitoria. Secondo i legali, alla perdita si aggiunge una seconda ingiustizia: l'attesa infinita del risarcimento.

I legali osservano che in altri casi i risarcimenti sarebbero stati definiti anche prima della celebrazione del processo, mentre in questa vicenda i familiari devono ancora attendere. Chiedono che la ASL chiarisca immediatamente le ragioni del ritardo.

Nel loro appello, Angelo Pisani e Sergio Pisani collegano la questione al rapporto tra cittadini e sanità pubblica. Sostengono che i cittadini pagano le tasse per finanziare un servizio che, quando sbaglia, dovrebbe anche rispondere delle proprie responsabilità.

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Interessi, attesa e prossimi passi per la famiglia di Anna

Secondo i legali, gli interessi continuano a maturare mentre la posizione risarcitoria resta ferma. La famiglia, affermano Angelo Pisani e Sergio Pisani, non può essere condannata ad aspettare all'infinito.

Anna non può tornare in vita, ma i legali chiedono che la ASL Napoli 1 Centro definisca senza ulteriori rinvii la posizione risarcitoria. La sentenza penale di primo grado è già stata pronunciata, mentre la questione del risarcimento resta aperta.

Le fonti disponibili non indicano una data entro cui la ASL dovrà pronunciarsi, per cui la richiesta della famiglia resta quella di una risposta immediata e documentata sulle ragioni del ritardo.