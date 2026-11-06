Errore surrene Carovigno: chirurgo imputato, processo 2027

Errore chirurgico a Carovigno: asportato surrene sano invece di quello tumorale. Processo al chirurgo a Brindisi per lesioni gravissime a partire dal febbraio 2027.

L'intervista a e per evidenzia come le donne siano finalmente raccontate in modo giusto a Hollywood, ma la cronaca giudiziaria pugliese riporta un caso opposto di ingiustizia medica. Un chirurgo del Tribunale di Brindisi dovrà rispondere in aula per aver asportato un surrene sano, lasciando nel corpo della paziente quello affetto da tumore. L'errore deriva da un refuso clinico che ha indirizzato l'equipe verso l'organo sbagliato durante l'operazione.

La dinamica dell'errore medico e referto

La vicenda medica prende avvio nel dicembre 2022 quando la paziente, una donna di circa settantenne residente a Carovigno, avvia gli accertamenti presso l'Ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Gli esami diagnostici individuano una massa tumorale di circa quattro centimetri localizzata al surrene destro. Nel referto clinico redatto il 18 maggio 2023 la lesione viene localizzata correttamente con la dicitura "lesione surrenale dx di 4 cm". Tuttavia, nelle conclusioni dello stesso documento compare un'indicazione diversa e contraria alla realtà anatomica, suggerendo un "intervento di surrenectomia sin". Questa discrepanza testuale avrebbe dovuto essere un campanello d'allarme fondamentale per i medici curanti, ma non viene colta tempestivamente.

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Svolgimento del procedimento penale

La paziente viene sottoposta all'intervento chirurgico in laparoscopia il 5 settembre 2023 presso l'Ospedale Perrino di Brindisi. Sulla base delle indicazioni errate fornite dal referto, i chirurghi rimuovono il surrene sinistro, mentre quello destro, colpito dal tumore, rimane intatto all'interno del corpo. La grave discrepanza viene scoperta soltanto dopo l'operazione, quando gli esami istologici confermano che la ghiandola asportata era sana. Circa quindici giorni dopo l'intervento, la donna e sua figlia vengono convocate in ospedale e informate dell'errore commesso. La paziente perde fiducia nella struttura brindisina e si rivolge all'Ospedale di Acquaviva delle Fonti per un secondo intervento mirato a rimuovere la ghiandola effettivamente malata.

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Conseguenze cliniche e posizione legale

Il secondo chirurgo riesce a preservare una piccola porzione del surrene destro, permettendole di continuare a svolgere alcune funzioni vitali, seppure con capacità notevolmente ridotta. La donna deve quindi affrontare le complicanze derivanti dall'asportazione della ghiandola sana e dal successivo intervento sull'altra, vivendo sotto uno stretto controllo medico permanente. La legale della paziente contesta all'equipe medica di aver omesso qualsiasi rivalutazione dell'esame diagnostico. Nella denuncia presentata ai Carabinieri di Carovigno, viene sottolineata la necessità di una nuova Tac per verificare la corrispondenza tra il documento e la reale posizione della lesione, un controllo che non è stato effettuato né prima né durante l'intervento.

Prossimi passi e data del processo

La Procura di Brindisi avvia le indagini, inizialmente coordinate dal Pubblico Ministero Raffaele Casto, acquisendo tutta la documentazione clinica e ascoltando il personale sanitario coinvolto. La decisione di rimettere il caso in giudizio arriva giovedì 5 novembre, al termine dell'udienza predibattimentale davanti al giudice Simone Falerno. È stata ammessa la costituzione di parte civile da parte della paziente, del marito e della figlia. Il processo, che verte sull'accusa di lesioni personali gravissime colpose in ambito sanitario commesse in concorso di cause preesistenti, comincerà a febbraio 2027. Sarà compito del Tribunale stabilire se il chirurgo abbia violato gli obblighi professionali di verifica e se le condotte contestate abbiano determinato le lesioni subite.