ESA riduce dipendenza USA, Aschbacher cerca partnership UAE

Il capo dell'ESA Josef Aschbacher cerca nuovi partner negli Emirati Arabi per ridurre la dipendenza dagli USA. Approfondimenti su autonomia spaziale europea.

Il direttore generale dell' Agenzia Spaziale Europea, Josef Aschbacher, si reca negli Emirati Arabi Uniti questa settimana per discutere strategie di collaborazione. L'obiettivo principale è diversificare i partner internazionali e diminuire la forte dipendenza dagli Stati Uniti nel settore dell'esplorazione spaziale. Questa iniziativa avviene mentre l'Europa cerca di riaffermare la propria posizione nell'ecosistema spaziale globale. Le trattative si concentrano su potenziali accordi quadro e progetti congiunti a Dubai e ad Abu Dhabi. L'incontro segna un passo significativo verso una maggiore indipendenza strategica per il continente europeo.

Strategia per ridurre dipendenza dagli Stati Uniti

Aschbacher ha dichiarato a Reuters che l'Europa deve rafforzare le proprie capacità per diventare un attore più forte. Ha sottolineato che questa forza dovrebbe essere utilizzata per collaborare con altri partner, non per isolarsi. La regione politica europea ha espressamente richiesto maggiore autonomia e forza nel settore spaziale. Questa richiesta riflette una consapevolezza diffusa tra i leader politici sui rischi attuali. L'ascesa di aziende come SpaceX di Elon Musk ha messo in evidenza la vulnerabilità europea. La dipendenza dalla tecnologia spaziale americana è diventata un punto critico da risolvere con urgenza. L'agenzia sta valutando come bilanciare la cooperazione internazionale con la necessità di sviluppo interno.

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Crisi nella cooperazione con la NASA americana

La collaborazione pluridecennale tra l'Agenzia Spaziale Europea e la NASA degli Stati Uniti si è indebolita significativamente. Washington ha ridotto o interrotto progetti comuni essenziali per il futuro delle missioni spaziali. Tra questi progetti vi è il programma Lunar Gateway, destinato a installare una stazione spaziale in orbita lunare. Un altro progetto colpito è la missione Mars Sample Return per il ritorno di campioni da Marte. Circa il cinque percento del bilancio dell'Agenzia Spaziale Europea è attualmente legato a questa cooperazione con gli Stati Uniti. Nonostante questa percentuale sembri piccola, gli impatti strategici sono ampi e profondi.

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Nuovi accordi spaziali con gli Emirati Arabi Uniti

L'Agenzia Spaziale Europea spera di firmare un accordo quadro di lungo termine con gli Emirati Arabi Uniti. Gli Emirati hanno lanciato con successo la prima missione araba su Marte nel ventimiladiciannove. Il paese opera diversi satelliti e ha inviato due propri cittadini nello spazio attraverso il suo programma astronauti. Tuttavia, non può ancora organizzare lanci autonomi né possiede un sistema di navigazione satellitare indipendente. discussions con Dubai includono la possibilità di lanciare un rover lunare congiunto. Saranno inoltre considerate le partecipazioni di un astronauta emiratino al programma EPIC. Questo programma prevede il volo di un equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo di una navicella SpaceX.

Investimenti necessari per l'autonomia spaziale europea

Aschbacher ha visitato unajoint venture tra la startup franco-americana Loft Orbital e Marlan Space, supportata dagli Emirati. L'obiettivo di questa azienda è sviluppare una costellazione satellitare avanzata. La visita si inserisce nel contesto di un accordo di difesa strategica tra Francia ed Emirati Arabi Uniti. Riguardo agli investimenti finanziari, l'agenzia ha stimato un fabbisogno di dieci miliardi di euro. Questa somma servirebbe a rafforzare l'autonomia spaziale dell'Europa nei prossimi dieci anni. Aschbacher ha dichiarato che il divario di finanziamento potrebbe essere discusso con gli Emirati. Tuttavia, ha aggiunto che è prioritario che i governi europei concordino il proprio livello di finanziamento interno.