Esame di Stato: come scoprire in anticipo le materie dell'orale e il commissario

Il Ministero ha introdotto un portale per consentire agli studenti di conoscere in anticipo le quattro materie dell'esame orale e se il commissario sarà interno o esterno. Ecco come funziona il sistema per prepararsi al meglio.

Il Ministero dell' Istruzione e del Merito ha definito le regole per l'esame di Stato, riducendo le incertezze e blindando il colloquio orale con solo quattro materie.

La nuova formula sostituisce la vecchia procedura aperta a tutte le materie, che costringeva gli studenti a studiare freneticamente nella speranza di evitare domande su autori o argomenti dimenticati. Ora gli studenti possono consultare un portale ufficiale per scoprire in anticipo quali discipline saranno oggetto dell'orale e se il commissario sarà interno o esterno. Per utilizzare il servizio, basta selezionare il proprio percorso di studi da un menu a tendina, evitando di essere troppo generici.

Dopo aver cliccato su invio, il sistema genera una scheda riassuntiva: nella colonna intitolata "Materie" compaiono nero su bianco le quattro materie ufficiali. Successivamente, nella colonna "Nomina" si scopre se la commissione sarà interna o esterna. Se il colloquio è affidato a un commissario esterno, gli studenti possono cercare di identificare il docente attraverso una seconda sezione del portale, che raccoglie gli elenchi ufficiali di tutti i docenti d'Italia.

Per accedere a questa informazione, è necessario inserire il codice univoco dell'istituto, reperibile sul registro elettronico o sul sito della scuola. Una volta ottenuto il nome del professore, diventa possibile condurre una ricerca sui social media per conoscere il suo stile di insegnamento, le domande preferite e le eventuali manie, al fine di prepararsi al meglio.

Questo sistema mira a ridurre le fake news dell'ultimo minuto e a fornire una maggiore trasparenza agli studenti, permettendo loro di concentrare lo studio sulle materie effettive e di familiarizzare con chi li valuterà





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Esame Di Stato Maturità Commissario Interno Commissario Esterno Portale Ministeriale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Maturità 2026, dalle sole 4 materie allo stop alla 'scena muta': la guida completa all'EsameSi comincia giovedì 18 giugno con la prima prova scritta di Italiano (ANSA)

Read more »

La Camera dei Deputati inizia l'esame del disegno di legge delega sul nucleareLa Camera dei Deputati ha avviato l'esame del disegno di legge delega sul nucleare, con l'obiettivo di approvarlo entro la settimana e poi trasferirsi al Senato. Il ministro dell'Ambiente ha anticipato che l'approvazione definitiva arriverà prima della pausa estiva.

Read more »

Maturità 2026: nomine delle commissioni d'esame anticipate al 4 giugnoLe commissioni che valuteranno i maturandi saranno rese note il 4 giugno; il numero dei membri scende a cinque, con due commissari esterni e una gestione centralizzata delle materie. Scopri i dettagli delle nomine, le scadenze e gli obblighi per i docenti.

Read more »

Maturità 2026, ecco le commissioni d'esame. Tutti i presidenti online. Ecco dove cercareL'esame di quest'anno, dopo la riforma di Valditara, prevede soltanto cinque membri per ogni commissione, due esterni più il presidente

Read more »