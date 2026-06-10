Esame di Stato: la fine della Maturità come rito severo, tra promozioni garantite e disparità regionali

Analisi dei dati del Ministero sull'Esame di Stato: tasso di promozione quasi del 100%, aboliti i 60/100 come voto di salvezza, e il divario Nord-Sud nelle eccellenze. Lo scrutinio di ammissione è il vero filtro, con il 3,5% di non ammessi nel 2025. La Calabria guida la classifica dei 100 e lode.

Il sistema dell'Esame di Stato, succeduto alla Maturità con la Riforma Berlinguer, si è ormai trasformato in una formalità con esito positivo garantito nella stragrande maggioranza dei casi.

I dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito, elaborati anche da Skuola.net, dipingono un rito di passaggio dove il lieto fine è praticamente assicurato, con un tasso di promozione finale che oscilla intorno allo 0,3% di non diplomati, una cifra stabilmente bassissima. La vera selezione avviene prima, durante lo scrutinio di ammissione, che nel 2025 ha escluso il 3,5% degli studenti di quinta superiore, con punte del 7,1% in Sardegna.

Questo 'filtro' preventivo, basato sulla sufficienza in tutte le materie inclusa la condotta, fa sì che alle prove finali arrivino solo studenti in grado di superare l'esame con relativa agilità. Tra i maturandi, i voti alti superano numericamente quelli minimi. Solo il 4,9% si è diplomato con il minimo 60/100, mentre il 10% ha ottenuto il massimo: il 7,1% con 100 e il 2,8% con 100 e lode.

L'analisi geografica rivela un marked divario: il Mezzogiorno è la 'fucina' delle eccellenze. La Calabria primeggia con il 6,1% di lodi e il 12,0% di 100, per un totale di quasi un calabrese su cinque al voto massimo. Seguono Sicilia, Puglia e Campania. L'Umbria spicca tra le regioni centrali.

Al contrario, il Nord registra percentuali di voti massimi inferiori alla media e una maggiore concentrazione di 60/100: Lombardia maglia nera con il 6,8% di 'sopravvissuti', seguita da Liguria e Veneto. Questa tendenza si inserisce in un contesto più ampio di progressiva 'inflazione' dei voti e di smaterializzazione dello scrutinio finale, ormai percepito come una tesi universitaria.

La cerimonia dell'orale è diventata un evento sociale, con festeggiamenti e foto per i social, lontano anni luce dai 'tormenti' dei tempi dei sessantesimi, che avevano ispirato persino film. A monte, il problema della dispersione scolastica, che ancora riguarda l'8,2% dei giovani 18-24enni, evidenzia che la selezione vera avviene molto prima, lungo il percorso di studi





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